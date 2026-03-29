وطنا اليوم:قرر وزير الصحة الدكتور ابراهيم البدور، تكليف الدكتور عاطف النمورة للقيام بأعمال مدير إدارة مستشفيات البشير، وذلك استنادًا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وبحسب كتاب التكليف الرسمي، فإن التكليف جاء اعتبارًا من تاريخ 28 نيسان 2026، ولمدة سنة، بالإضافة إلى مهامه الوظيفية الحالية، أو لحين تعيين مدير أصيل