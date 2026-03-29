إدارة ترخيص السواقين والمركبات تباشر تنفيذ نظام الحوافز التشجيعية للسائقين بعد دخوله حيز التنفيذ

وطنا اليوم – باشرت إدارة ترخيص السواقين والمركبات مساء يوم الخميس الموافق 26/3/2026 وفور صدور نظام الحوافز التشجيعية للسائقين لرفع مستوى السلامة المرورية ، بتطبيق منح خصم مقداره (25%) من رسم الاقتناء والبدلات والأثمان المترتبة على تجديد الترخيص للمركبات التي لم ترتكب أية مخالفة سير خلال مدة سنة تسبق تاريخ انتهاء الترخيص.

وبيّنت الإدارة أنّه للاستفادة من الخصم التشجيعي:

▪ أنْ يتم التجديد قبل انتهاء رخصة الاقتناء (التجديد خلال

مدة 30 يوماً قبل الانتهاء) .

▪ عدم وجود أية مخالفة سير خلال مدة سنة تسبق تاريخ انتهاء الترخيص.

مؤكدة أنّ الهدف من هذا النظام هو تشجيع السلوك المروري الآمن ومكافأة السائقين الملتزمين بقانون السير.