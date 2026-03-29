رجل دفاع مدني ينقذ طفلة من الاختناق في سوق الزرقاء

وطنا اليوم:سطر أحد منتسبي الدفاع المدني موقفاً إنسانياً بطولياً، بعد أن نجح في إنقاذ طفلة تعرضت لاختناق مفاجئ كاد أن يودي بحياتها داخل سوق الزرقاء.

وفي التفاصيل، تدخّل الرقيب حمزة جمعة من مرتبات الدفاع المدني بسرعة وبحضور بديهة، رغم تواجده بزي مدني وخارج أوقات الدوام، حيث استخدم مناورة “هيمليك” لفتح مجرى التنفس لدى الطفلة، ما أسهم في إنقاذ حياتها خلال لحظات حرجة.

وتمكن المنقذ من إنهاء حالة الخطر وإعادة الطفلة إلى أحضان عائلتها بسلام، في مشهد يعكس الجاهزية العالية والروح الإنسانية التي يتمتع بها نشامى الدفاع المدني في مختلف الظروف.