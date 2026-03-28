عطوفة محافظ الزرقاء الدكتور فراس ابو قاعود يزور مصابي حادث دهس موظفي البلدية ويؤكد تقديم الرعاية الطبية اللازمة

وطنا اليوم – زار محافظ الزرقاء عطوفة الدكتور فراس ابو قاعود ، اليوم، المصابين في حادث الدهس الذي تعرض له عدد من موظفي بلدية الزرقاء أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي، وذلك في مستشفى الحكمة، للاطمئنان على حالتهم الصحية.

واستمع المحافظ ابو قاعود ، خلال الزيارة، إلى شرح من الكوادر الطبية حول الوضع الصحي للمصابين والإجراءات العلاجية المقدمة لهم، مؤكدًا ضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية الطبية اللازمة لضمان استقرار حالتهم وتسريع شفائهم.

وأعرب الدكتور ابو قاعود عن بالغ أسفه للحادث الأليم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين وعودتهم إلى أعمالهم في أقرب وقت، مثمّنًا جهود الكوادر الطبية في التعامل مع الحالة وتقديم الرعاية اللازمة.

وأكد الدكتور ابو قاعود متابعة الحادثة والوقوف على تفاصيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددًا على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين أثناء تأدية واجبهم.