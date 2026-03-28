الأردن يسجل اول حالة طلاق بسبب “مضيق هرمز”

الأردن يسجل اول حالة طلاق بسبب “مضيق هرمز”

وطنا اليوم _

شهدت المحاكم الشرعية في الأردن تسجيل حالة طلاق وصفت بأنها الأغرب منذ بدء التوترات الإقليمية، حيث تسبب الخلاف على التحليلات السياسية وتحديداً “مضيق هرمز” في إنهاء حياة زوجية صباح أمس الأربعاء.

وفي التفاصيل التي حصل عليها مندوبنا للشؤون العائلية، فإن الخلاف بدأ نتيجة انشغال الزوج المفرط طوال الفترة الماضية بالتحليل السياسي ومتابعة تطورات الحرب عبر الهاتف مع أصدقائه، الأمر الذي أدى إلى إهماله لواجباته الأسرية وإثارة استياء زوجته.

وبلغت الأزمة ذروتها مساء أول أمس، حين كان الزوج مستغرقاً في نقاش ساخن حول إغلاق “مضيق هرمز”، لتدخل الزوجة المطبخ وهي في حالة من الغضب لإعداد القهوة، دون أن تدرك وجود “حماتها” (والدة زوجها) في الداخل، حيث صبت جام غضبها قائلة: “البين يطسك ويطس هرمز.. إن شاء الله مسيرة فوق رأسك وصاروخ بالستي في ….. أمك”.

وتطور الموقف سريعاً بعد أن باغتت الأم زوجة ابنها بضربها “بحفارة كوسا “، مما تسبب للزوجة بجرح قطعي أسفل العين. ومع تدخل أفراد العائلتين من الطرفين، تصاعدت حدة التوتر بدلاً من احتوائه.

وانتهى السجال السياسي والعائلي الذي بدأ من “مضيق هرمز” بوقوع الطلاق رسمياً في أول يوم دوام رسمي بعد الواقعة، لتسجل هذه الحالة كأول ضريبة اجتماعية محلية للصراعات الإقليمية الدائرة.


