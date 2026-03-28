(401) ألف متقاعد ضمان تراكمياً؛ لا فقر مع “الضمان”.. وإنما كرامة وكفاية وأمان

ساعتين ago
الخبير موسى الصبيحي

​يقوم جوهر الضمان الاجتماعي على فلسفة عميقة تتجاوز فكرة التعويض المادي؛ إنه “المصدّ الحقيقي الصلب والآمِن” في مواجهة الخطر الاجتماعي. هذا الخطر الذي يهدد استقرار الفرد اقتصادياً واجتماعياً، سواء بفعل طبيعة الإنسان المُعرّض للشيخوخة والمرض والعجز والوفاة، أو بفعل الأحوال والتقلبات الاقتصادية كالبطالةةوالفقر وغلاء المعيشة والأزمات الاقتصادية وما إلى ذلك.

​من أمن الدخل إلى الكفاية الاجتماعية:

​لنتفق بأن الغاية الأسمى للضمان هي حماية الإنسان من خلال تمكينه من الوصول إلى “أمن الدخل”. عند تعرّضه لأي من المخاطر المذكورة، وهو ليس مجرد دخل بديل، بل هو الضمانة التي توفر للفرد ولأسرته “حدّ الكفاية الاجتماعية”، التي تمكّنه من أن يعيش عزيزاً كريماً محصّناً ضد العوز والحاجة.

وهذا الأثر يتجاوز الفرد إلى المجتمع​ عند تحقيق هذه الغاية، فيتحول الضمان الاجتماعي إلى محرّك فاعل للتنمية بشقّيها الاجتماعي والاقتصادي، ويُشكّل أحد أهم المصدّات الصلبة للفقر ما يحول دون انزلاق الأسَر نحو دوائر العوز. وهو ما يشكّل بالنتيجة ثبيتاً لدعائم الأمن والسلم المجتمعي.

الضمان الاجتماعي بمثابة عهد تقطعه الدولة والمجتمع للإنسان؛ ليبقى عزيزاً في كل مراحل حياته. فالحقيقة التي علينا أن ترسّخها هي أنْ: “لا فقر مع الضمان.. وإنما كرامةٌ وكفاية وأمان”.

إلى اليوم نتج عن النظام التأميني للضمان الاجتماعي الأردني ( 401 ) ألف متقاعد ضمان تراكمياً.

والسؤال الأهم: هل يشعرون هم وأُسرِهم بالكفاية والأمان على النحو الذي أوضحناه.؟
آمل ذلك.


24 ساعة
16:12

القواسمه يكتب : علاج ناجح

15:57

الحملة على وزيرة التنمية الاجتماعية ما هي دوافعها ،،،

15:53

انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية تعاون ديوان أبناء عشائر المصري في المملكة الأردنية الهاشمية

15:37

“العمل النيابية” تبحث مع الأحزاب مشروع “معدل” قانون الضمان

15:34

“الأردنية” تطلق مشروعا علميا يهدف لتحسين الصحة النفسية للمراهقين

15:31

إعادة فتح وتأهيل الطريق الملوكي النافذ بين الطفيلة والكرك

15:31

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام

15:29

وزير الصحة: تفعيل الدوام المسائي بـ5 مراكز صحية شاملة محيطة بمستشفى البشير

15:24

الجراح يتقبل التهاني بفوزه نقيبا للفنانين

15:23

عمان الاهلية تعتمد الغياب بعذر لطلبتها الوافدين الموجودين خارج الاردن لامتحان منتصف الفصل مع إجراء امتحان تعويضي

15:21

التحلي بضبط النفس في مواجهة العدوان،أسلوب جديد في الردع

12:05

البدور: “دوام مسائي لـ 5 مراكز صحية محيطة بالبشير “تشمل عيادة اختصاص وطوارئ ووصفات شهرية اعتباراً من 1 نيسان

وفيات
وفيات الجمعة 27 – 3 – 2026الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسوروفيات الخميس 26-3-2026الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة اللهوفيات الاربعاء 25-3-2026