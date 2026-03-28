بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية تعاون ديوان أبناء عشائر المصري في المملكة الأردنية الهاشمية

ساعتين ago
وطنا اليوم – في أجواء ديمقراطية يسودها التعاون وروح المسؤولية، عقدت الهيئة العامة لجمعية تعاون ديوان أبناء عشائر المصري اجتماعها السنوي في العاصمة عمّان في مقر الجمعية سحاب بحضور عدد كبير من اعضاء الهيئة العامة ، وذلك لانتخاب هيئة إدارية جديدة تقود مسيرة الجمعية خلال المرحلة المقبلة.
وقد جرت الانتخابات وفق الأصول القانونية حيث عبّر الحضور عن التزامهم بقيم الشفافية والعمل المؤسسي، مؤكدين أهمية هذه المرحلة في تعزيز دور الجمعية وخدمة أبنائها والمجتمع المحلي.
وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز نخبة من الكفاءات والخبرات بعضوية الهيئة الإدارية الجديدة، حيث تم اختيار رئيس وأعضاء الهيئة وسط توافق كبير وتطلعات إيجابية نحو تطوير العمل وتحقيق الأهداف المنشودة.
وفي أول تصريح له، أكد رئيس الهيئة الإدارية المنتخب أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة، مشدداً على أن المرحلة القادمة ستشهد نقلة نوعية في عمل الجمعية من خلال إطلاق مبادرات اجتماعية وتنموية، وتعزيز التكافل بين أبناء العشيرة، والانفتاح على مختلف مؤسسات المجتمع المدني.
كما ثمّن أعضاء الهيئة العامة عالياً الجهود التي بذلتها الهيئة الإدارية السابقة، مشيدين بما حققته من إنجازات ملموسة أسهمت في ترسيخ مكانة الجمعية وتعزيز حضورها المجتمعي.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز قيم الانتماء والعطاء، بما يخدم رسالة الجمعية ويحقق تطلعات أعضائها في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة. وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
