“الأردنية” تطلق مشروعا علميا يهدف لتحسين الصحة النفسية للمراهقين

أعلنت الجامعة الأردنية عن إطلاق مشروع علمي متخصص يهدف إلى تحسين الصحة النفسية للمراهقين، بقيمة تمويل 550 ألف دولار، بعد فوز الأستاذة المساعدة في قسم علم النفس بكلية الآداب الدكتورة نجلة مشعل بزمالة بحثية دولية تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب بيان الجامعة اليوم السبت، جاءت الزمالة من المركز العالمي للصحة النفسية للأطفال والمراهقين التابع لمؤسسة ستافروس نياركوس (SNF) في معهد تشايلد مايند، في إنجاز علمي يعكس الثقة الدولية بالجامعة الأردنية وبمشروعاتها البحثية ذات الأثر المجتمعي.

ويهدف المشروع، الذي يحمل عنوان “تقبل العلاج بالقبول والالتزام (ACT): تدخل علاجي متكيف ثقافيا لدى المراهقين الأردنيين”، إلى تطوير نموذج علاجي يجمع بين الأساليب العلمية الحديثة في العلاج النفسي والقيم الإسلامية، بما يسهم في تعزيز المرونة النفسية وتنظيم الانفعالات لدى المراهقين وأسرهم.

ويستند المشروع إلى منهجية علمية متقدمة تشمل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأجهزة القابلة للارتداء لرصد المؤشرات الحيوية، وتحليل السلوكيات والتفاعلات العاطفية، بما يتيح قياسا دقيقا لمخرجات التدخل العلاجي، حيث سينفذ على مراحل تبدأ بدراسة استطلاعية، تليها تجربة عشوائية محكمة، إلى جانب تطوير البنية التحتية البحثية في الجامعة، تمهيدا لإنشاء مركز متخصص للأبحاث والتدريب في مجال الصحة النفسية.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، أهمية هذا الإنجاز، موجها بتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذه.

وأشار إلى أن المشروع يجسد توجه الجامعة نحو دعم البحث العلمي التطبيقي والاستجابة للتحديات المجتمعية، لا سيما في مجال الصحة النفسية.

من جانبها، قالت الدكتورة مشعل، إن المشروع يشكل استثمارا في صحة الشباب النفسية في ظل تزايد معدلات القلق والاكتئاب، مؤكدة سعيه إلى بناء نموذج علمي متجذر ثقافيا ومتقدم تكنولوجيا وقابل للتطبيق على مستوى المنطقة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين مؤشرات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين وخفض مستويات القلق والضغوط النفسية، إلى جانب تطوير أدوات تقييم تراعي الخصوصية الثقافية وإنتاج أبحاث علمية محكمة تدعم تطوير خدمات الصحة النفسية في الأردن والمنطقة.


