عمان الاهلية تعتمد الغياب بعذر لطلبتها الوافدين الموجودين خارج الاردن لامتحان منتصف الفصل مع إجراء امتحان تعويضي

وطنا اليوم-لاحقا لما أعلنته جامعة عمان الاهلية في الرابع من الشهر الجاري لكافة الطلبة الوافدين والأردنيين المغتربين للالتحاق بالدراسة فور توفر فرصة آمنة للوصول إلى الأردن ، وفي حال تعذّر ذلك بموجب عذر مقبول سيتم التعامل مع المحاضرات للطلبة الوافدين عن بُعد على منصة مايكروسوفت تيمز ، وسيتم تعويض التدريب العملي لهؤلاء الطلبة بموجب جدول مكثف للفاقد التعليمي حين عودة الأمور لطبيعتها وحسب الترتيب لكل كلية.

فقد أكدت الجامعة في حال استمرار الظروف التي لا تسمح للطلبة بالإلتحاق بامتحانات منتصف الفصل، سيتم اعتبار غيابهم عن الامتحان بعذر مع إجراء امتحان تعويضي عندما تسمح الظروف بذلك وفق الترتيب الذي تعتمده كل كلية في الجامعة.