كتب الصحفي والاعلامي الاستاذ فلاح القيسي
لم يعد مقبولًا هذا العبث بالمفاهيم.
أن تُتَّهَم الوطنية، ويُسخَّف الانتماء، ويُنظر إلى الاعتزاز بأمن الوطن واستقراره على أنه ترفٌ أو “تسحيج”؛ فذلك ليس رأياً… بل خللٌ في البوصلة.
الأردن ليس موضوعاً للنقاش النظري، ولا ساحةً لتصفية الحسابات أو استعراض الشعارات الفارغة. هو وطنٌ قائمٌ على تضحياتٍ حقيقية، على دماء شهداء لم يسألوا يوماً: هل يُعجب هذا الموقف البعض أم لا؟
حين نقول إننا مع الأردن، فنحن لا نجامل، ولا نزايد، بل نعلن موقفاً واضحاً:
هذا وطنٌ له قيادةٌ نثق بحكمتها، وجيشٌ نحتمي بشجاعته، وأمنٌ ننام على يقظته، وشعبٌ يعرف متى يرتفع الصوت ومتى يكون الصمت خيانة.
الخطير اليوم ليس الاختلاف، بل تسويق التخاذل على أنه وعي، والتشكيك على أنه شجاعة، والتقليل من قيمة الاستقرار على أنه حرية رأي.
وهنا يجب أن تُقال الكلمة دون تردد: من يعبث بثوابت الوطن، أو يستهين بأمنه، لا يقف في منطقةٍ رمادية… بل يختار موقعه بنفسه.
الأردن ليس لمن يضحي فقط، لكنه أيضًا ليس لمن يطعن من الخلف.
الوطن يُحمى بالمواقف، لا بالتنظير، ويُصان بالصدق، لا بالضجيج.
وفي لحظة الحقيقة…
لن يبقى إلا صوت الوطن، وما عداه يتلاشى.
#هذا هو الاردن#
القيسي يكتب : الأردن… ليس ساحةً للرماديات
