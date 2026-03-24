اوقاف مادبا تكرم رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات لجهود في إحياء أجواء رمضان في المدينة

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم – كرّم مدير أوقاف مادبا الدكتور عيسى البواريد ، رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات، تقديراً لجهوده الكبيرة وكوادر البلدية والمميزة في تزيين المساجد وشوارع المدينة خلال شهر رمضان المبارك، بما يعكس روح الشهر الفضيل ويعزز الأجواء الإيمانية في المحافظة.

وجاء هذا التكريم تقديراً للدور البارز الذي قامت به بلدية مادبا الكبرى، من خلال كوادرها العاملة، في إضفاء لمسات جمالية وتنظيمية على المساجد ومحيطها، إلى جانب نشر الزينة الرمضانية التي أضفت طابعاً روحانياً مميزاً على مختلف مناطق المدينة.

وأكد مدير الأوقاف البواريد خلال التكريم أن هذه الجهود تعكس روح التعاون والتكامل بين المؤسسات الرسمية لخدمة المجتمع، مشيداً بحرص البلدية على إظهار مادبا بأبهى صورة خلال الشهر الفضيل.

من جانبه، أعرب المهندس هيثم جوينات عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة، مؤكداً استمرار البلدية في تقديم كل ما من شأنه خدمة المواطنين وتعزيز المظاهر الحضارية والدينية في المدينة.

ويأتي هذا التكريم الذي جاء بحضور مدير تربية مادبا الدكتور يوسف ابو الخيل ومدير زراعة مادبا المهندس بسام ابو الغنم في إطار تقدير الجهود التي تسهم في إحياء شعائر الشهر الكريم وترسيخ القيم الروحانية والاجتماعية في المجتمع.


