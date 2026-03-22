المشروع العربي الإسلامي الموحّد: قوة التكامل واستعادة القرار

ساعتين ago
وطنا اليوم _

بقلم: عوني الرجوب / باحث وكاتب سياسي

في عالمٍ يتجه نحو التكتلات الكبرى والتحالفات الاستراتيجية، لم يعد من الممكن للعالم العربي والإسلامي أن يبقى في دائرة التفرّق والتجزئة، بينما تتشكل موازين القوى من حوله بوتيرة متسارعة. إن المرحلة الراهنة تفرض واقعًا جديدًا، عنوانه الوحدة والتكامل كخيار استراتيجي لا بديل عنه.

لقد آن الأوان لبلورة مشروع عربي إسلامي متكامل، يقوم على أسس واضحة ورؤية مشتركة، هدفها الأساسي حماية المصالح العليا، وتعزيز الاستقلالية، وإعادة رسم موقع هذه المنطقة في النظام العالمي.

يقوم هذا المشروع على مجموعة من الركائز الجوهرية، أبرزها وحدة سياسية استراتيجية تضمن تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وتكامل اقتصادي شامل يربط ثروات العالم العربي والإسلامي ضمن منظومة واحدة، بحيث تُدار الموارد بشكل عادل يخدم جميع الشعوب، لا أن تكون حكرًا على دولة دون أخرى، إضافة إلى تنسيق أمني ودفاعي متقدم ضمن إطار مؤسسي منظم، قد يتمثل في قيادة موحدة للجيوش، بما يعزز القدرة على حماية الأمن والاستقرار.

إن هذا المشروع، في جوهره، لا يستهدف العدوان على أي دولة، ولا يقوم على منطق الصراع، بل على مبدأ التوازن والردع المشروع. فهو يسعى إلى بناء قوة قادرة على حماية أراضيه ومقدراته من أي تهديد، وصون قراره السيادي بعيدًا عن أي ضغوط خارجية، ومنع أي محاولات للهيمنة أو التدخل في شؤونه. إن مجرد امتلاك هذه القوة، المنظمة والواعية، كفيل بأن يخلق حالة من الاستقرار والاحترام المتبادل، بحيث لا يُفكّر أي طرف في المساس بحقوق هذه الدول أو ثرواتها.

يمتلك العالم العربي والإسلامي ثروات هائلة، من الطاقة إلى الموارد الطبيعية، مرورًا بالموقع الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارات العالم. وإذا ما أُحسن استثمار هذه الثروات ضمن إطار موحّد، فإنها قادرة على تحقيق اكتفاء اقتصادي شامل، وتعزيز القدرة التصديرية إلى مختلف دول العالم، ورفع مستوى الدخل الفردي ليكون من بين الأعلى عالميًا. فبدلًا من أن تبقى هذه الثروات مشتتة أو مستنزفة، يمكن تحويلها إلى ركيزة نهضة حقيقية تعود بالنفع على جميع الشعوب العربية والإسلامية.

ولا شك أن تحقيق هذا المشروع يتطلب إرادة سياسية صادقة، وتجاوزًا للخلافات، وبناء مؤسسات مشتركة قوية. إلا أن التحديات، مهما كانت كبيرة، لا تلغي حقيقة أن الوحدة ممكنة إذا توفرت الرؤية والإرادة. إن العالم لا ينتظر المترددين، بل يحترم الأقوياء المنظمين القادرين على حماية مصالحهم والعمل ضمن رؤية مشتركة.

إن المشروع العربي الإسلامي الموحّد ليس حلمًا بعيد المنال، بل هو خيار استراتيجي تفرضه طبيعة المرحلة. هو مشروع قوة عادلة، لا عدوان فيها، واستقلال لا تبعية فيه، وتنمية شاملة لا إقصاء فيها. وبين الحاضر والمستقبل، تبقى الحقيقة الأهم أن هذه الأمة، بما تملكه من إمكانات، قادرة على أن تتحول من موقع التأثر إلى موقع التأثير، إذا ما قررت أن تسير في طريق الوحدة والعمل المشترك


