وزير الطاقة يؤكد أهمية الحفاظ على الجاهزية لضمان استمرار التزويد الكهربائي

20 دقيقة ago
وزير الطاقة يؤكد أهمية الحفاظ على الجاهزية لضمان استمرار التزويد الكهربائي

وطنا اليوم:اطلع وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، على جاهزية النظام الكهربائي في المملكة خلال زيارته اليوم السبت مركز التحكم الوطني، لمتابعة سير العمل خلال عطلة عيد الفطر المبارك.
كما اطّلع الخرابشة، بحضور مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة على آلية عمل أنظمة المراقبة والتحكم، وسير الأحمال الكهربائية، وخطط الاستجابة للطوارئ.
وأكد الخرابشة أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية، لضمان استمرارية التزويد الكهربائي بكفاءة وموثوقية، خاصة في ظل الظروف الحالية.
كما ثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر العاملة في مختلف مواقع العمل، والتزامهم ومسؤوليتهم في أداء واجبهم الوطني، خاصة خلال عطلة العيد، لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.


