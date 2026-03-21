جولة معايدة إنسانية تعكس روح المسؤولية والانتماء في مستشفيات البشير

وطنا اليوم:في لفتة إنسانية تعبّر عن أسمى معاني التقدير والعطاء، قام عطوفة مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات، يرافقه عدد من مدراء المستشفيات ورؤساء الأقسام، بجولة ميدانية شملت جميع المستشفيات التابعة للإدارة، وذلك لمعايدة الكوادر المناوبة والمرضى بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وخلال الجولة، نقل عطوفته تحياته واعتزازه العميق بالكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، مثمّناً جهودهم الكبيرة وتفانيهم في أداء واجبهم الإنساني، خاصة خلال أيام العيد، مؤكداً أن وجودهم على رأس عملهم يجسد أسمى صور الانتماء والرسالة الطبية النبيلة.

كما حرص على زيارة المرضى والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، متمنياً لهم الشفاء العاجل، ومؤكداً أن إدخال البهجة إلى قلوبهم في هذه المناسبة المباركة هو جزء لا يتجزأ من رسالة المستشفيات الإنسانية.

وتأتي هذه الجولة في إطار النهج المستمر لإدارة مستشفيات البشير في تعزيز التواصل المباشر، وترسيخ بيئة عمل قائمة على التقدير والدعم، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وكل عام وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد الأمين، والأردن وشعبه الأبي بألف خير.