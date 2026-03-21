المجالي يكتب: ابن العلقمي والحروب المفتوحة… وطعمها المرّ

26 دقيقة ago
وطنا اليوم _

بقلم: محمد مطلب المجالي -جامعة مؤته

يبدو أن ابن العلقمي له تلاميذ ومحبّون واتباع في حرب مفتوحة، وطعمها مرّ على الجميع. فكل جولة في هذا الصراع تكشف هشاشة الخيارات، وإذا انتصرت إسرائيل ستكون النتائج وخيمة، وإذا نجحت إيران ستكون النتائج مؤلمة، لا يقل وقعها ألماً على الشعوب المتأثرة.

والجولة الحالية من الحرب الدائرة، مهما بدا لها بعض المراقبين أنها كبيرة أو حاسمة، لا نعول عليها كثيرًا، فهي في الحقيقة تستمر لصالح تجار السلاح، بينما وقفها يصبّ في مصلحة كبار الشركات المهنية المتخصصة في الإعمار وإعادة البناء. فالأحداث تتكرر، والضحايا هم الشعوب، والمستفيدون هم من خلف الشاشات والعقود.

ونستعيد هنا مقولة حكيم العرب: “للبيت ربا يحميه”، ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا الخلاص من هذه الأزمة، وأن يوفق من يضع مصلحة الشعوب فوق مصالح الحروب والسياسات العابرة. فالأمل يبقى معقودًا على وعي الشعوب وصبرها، وعلى أن يكون الوطن فوق كل لعبة ومصلحة شخصية أو خارجية.

 


