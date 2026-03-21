اللصاصمه تكتب: ‏الكرامة… والكرك ‏توأمان لا يفترقان…

‏كتبت الدكتوره شريفه اللصاصمة

‏فهي رأس المال، وهي الكوفية التي تزين جباه الرجال، وهي الغاية التي تُشدّ إليها الرحال وتُعلّق بها الآمال…

‏حين نذكر الكرامة… يحضر الأردن، ويقف الأردني شامخاً كالسنديان،

‏وحين نُنشِد للكرامة… يخفق القلب بشموخ،

‏لكنها في الكرك… ليست مجرد كلمة، بل حالة من المجد،

‏حيث تعلو الهامات حتى تلامس الجبال، وتخجل الشمس من وهج العيون الجنوبية الساهرة…

‏عيونٌ ما عرفت الكرك، ولا لامسها تعب،

‏ترقب الوطن على أهدابها، وتحرسه كما يُحرس الدعاء في الصدور…

‏فيهنّ يسكن الأمن، وعلى يقظتهنّ ينام السلام…

‏للكرك طعمٌ لا يُشبه سواه…

‏فيها عبق التاريخ، ونبض الرعيل الأول،

‏أولئك الذين خرجوا من مدارسها لا طلباً لعلمٍ فحسب،

‏بل ليصنعوا وطناً… ويكتبوا فجر نهضته…

‏هي جذوة النور الأولى،

‏وهي الظل الذي ما خان أهله،

‏ولا فرّط بذرة تراب من أرضها…

‏وفيها من كرم الجنوب ما يجعل القلوب تهوي إليها،

‏ومن دفء أهلها ما يزرع الطمأنينة في الأرواح،

‏فتجد عندهم الألفة، وتأنس بوجوههم الكرامة…

‏أهل الهيّة…

‏صنّاع الثورة الأولى،

‏وحماة الكرامة التي قالت للغاصب يوماً:

‏هنا الأردن… لا يُساوَم على حق، ولا تُجامل فيه كرامة…

‏ومنها انطلقت صورة الأردني المهيب،

‏الذي يفرض حضوره احتراماً،

‏ويكتب تاريخه بالفعل لا بالقول…

‏وكان لأبنائها، لعشائرها البواسل،

‏دورٌ مشرق في نصرة الثورة العربية الكبرى،

‏قدّموا الغالي والنفيس،

‏لتبقى الكرامة العربية رايةً مرفوعة،

‏وتبقى العزة عنواناً لا يُمحى…

‏وما تزال الكرك… كما عهدناها،

‏تلتف حول القيادة الهاشمية،

‏تضع الملك عبد الله الثاني بن الحسين تاجاً على الكوفية،

‏ونورًا يهدي الدرب،

‏ومن خلفه يسير الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

‏على نهجٍ ثابتٍ كصخر القلعة،

‏لا يحيد، ولا يتبدّل،

‏امتدادًا لسلالةٍ هاشميةٍ طاهرة،

‏كتبت المجد سيرةً، وحفظته عهداً…

‏ها نحن في الكرك… من جديد،

‏نتقاسم الانتماء كما نتقاسم خبز المحبة،

‏وتحمل لنا نسمات الربيع بشائر الخير…

‏نتعاهد على الكرامة…

‏نصونها بسواد العين، ونحرسها بنبض القلب،

‏ونكتبها بمداد الصبر والصمود…

‏أننا هنا…

‏في هذا الوطن،

‏لا نلين…

‏ولا نساوم…

‏ولا نستكين…

