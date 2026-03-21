مصرع سورية حامل وأطفالها الخمسة إثر كارثة مروعة في تركيا

وطنا اليوم:أفادت مصادر في تركيا بتعرض أسرة سورية لكارثة مروعة في ولاية أنطاليا، راح ضحيتها أم وأطفالها الخمسة، فيما يصارع الزوج للنجاة بحياته جراء إصابته البليغة.

وأشارت وكالة “دوغان” التركية إلى أن حريقاً اندلع في حاويات سكنية مخصصة لعمال زراعيين قرب منتجع أنطاليا جنوب غربي تركيا، بحسب ما صرح به حاكم الولاية.

وذكرت الوكالة أن السيدة السورية كانت في الشهر السابع من الحمل لحظة وفاته مع أطفالها جراء الحريق الذي اندلع في كرفان يؤوي العائلة بمنطقة “كيبز” بولاية أنطاليا.

وهرعت فرق الإطفاء والإنقاذ للمنطقة على الفور وأخمدت النيران، وانتشلت جثث الضحايا الستة ونقلت 5 مصابين من أسرة الضحايا، بينهم الزوج وطفل بعمر عامين، مع صاحب العمل التركي، للعلاج.

وأشارت الوكالة إلى أن الضحايا هم ليلى العلي (27 عاماً)، وأطفالها مونا (9 سنوات)، فاطمة (8 سنوات)، حياة (7 سنوات)، إيمان (5 سنوات)، ومحمود (4 سنوات)”.

ووصل حاكم أنطاليا خلوصي شاهين إلى موقع الحادث، وصرح أمام الكرفانات والمركبات المحترقة والدمار الذي عم المنطقة: “اشتعلت النيران في 3 حاويات، وفقدنا أمًا و5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و9 سنوات”.

وأكد شاهين أن المدعي العام بدأ تحقيقاً قضائياً، وأن الإجراءات مستمرة، مشيراً إلى أن سبب الحريق سيتضح بعد انتهاء التحقيقات، مرجحاً أن يكون موقد شواء السبب وراء الحريق.