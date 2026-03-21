مصرع سورية حامل وأطفالها الخمسة إثر كارثة مروعة في تركيا

ساعتين ago
وطنا اليوم:أفادت مصادر في تركيا بتعرض أسرة سورية لكارثة مروعة في ولاية أنطاليا، راح ضحيتها أم وأطفالها الخمسة، فيما يصارع الزوج للنجاة بحياته جراء إصابته البليغة.
وأشارت وكالة “دوغان” التركية إلى أن حريقاً اندلع في حاويات سكنية مخصصة لعمال زراعيين قرب منتجع أنطاليا جنوب غربي تركيا، بحسب ما صرح به حاكم الولاية.
وذكرت الوكالة أن السيدة السورية كانت في الشهر السابع من الحمل لحظة وفاته مع أطفالها جراء الحريق الذي اندلع في كرفان يؤوي العائلة بمنطقة “كيبز” بولاية أنطاليا.
وهرعت فرق الإطفاء والإنقاذ للمنطقة على الفور وأخمدت النيران، وانتشلت جثث الضحايا الستة ونقلت 5 مصابين من أسرة الضحايا، بينهم الزوج وطفل بعمر عامين، مع صاحب العمل التركي، للعلاج.
وأشارت الوكالة إلى أن الضحايا هم ليلى العلي (27 عاماً)، وأطفالها مونا (9 سنوات)، فاطمة (8 سنوات)، حياة (7 سنوات)، إيمان (5 سنوات)، ومحمود (4 سنوات)”.
ووصل حاكم أنطاليا خلوصي شاهين إلى موقع الحادث، وصرح أمام الكرفانات والمركبات المحترقة والدمار الذي عم المنطقة: “اشتعلت النيران في 3 حاويات، وفقدنا أمًا و5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و9 سنوات”.
وأكد شاهين أن المدعي العام بدأ تحقيقاً قضائياً، وأن الإجراءات مستمرة، مشيراً إلى أن سبب الحريق سيتضح بعد انتهاء التحقيقات، مرجحاً أن يكون موقد شواء السبب وراء الحريق.


24 ساعة
12:51

سلطة إقليم البترا: 595 زائرا للمدينة خلال أول أيام عيد الفطر

12:42

الجغبير: معركة الكرامة صفحة مشرقة في تاريخ الأردن

12:33

الأردن يعزز غاباته رغم محدودية الموارد بزراعة 3.6 مليون شجرة خلال 3 مواسم

12:20

ولي العهد يستذكر معركة الكرامة

11:51

مقتل معاون قائد الباسيج عظيم إسماعيلي

11:29

صحيفة: إيران استهدفت قاعدة أميركية بريطانية مشتركة في المحيط الهندي

11:24

عودة الأبطال.. ديزني تراهن على أجزاء جديدة من سلاسل محبوبة حتى 2031

11:16

ما سر ظهور مورينيو في أحد مساجد لشبونة؟

11:12

العقل الذي اختار الإنسان: في عيد ميلاد سمو الأمير الحسن بن طلال

11:08

دمار كبير في ريشون ليتسيون إثر سقوط شظايا صاروخ عنقودي إيراني

11:00

أسعار الذهب تتراجع في الأردن وعيار 21 عند 91.4 دينار

10:57

الأم والكرامة في يوم الأم والكرامة توأم العز والإنتماء

وفيات
وفيات الجمعة 20-3-2026وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجةوفيات الثلاثاء 17-3-2026وفيات الإثنين 16 – 3 – 2026