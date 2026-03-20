زوجة الشهيد البطل مراد المواجدة تنعى زوجها بكلمات مؤثرة ومحزنه

وطنا اليوم:بكلمات مؤثرة ومحزنه زوجة الشهيد البطل مراد المواجدة تنعى زوجها
زوجة الشهيد المواجدة في أول يوم لعيد الفطر

أبارك لإبنائي
كرم السادس من عمره،
عون الخامس من عمره،
محمد ثلاث سنوات،
وابنتي ليا في عمر الشهرين…

استشهاد والدهم البطل القوي الشهم الأسد الشاب الملازم مراد المواجدة أثناء اداءه الواجب الرسمي

الذي استشهد على يدٍ غادرةٍ نتنة، ولو أتاه في وجهه لعلم الجميع أنه لا يستطيع عليه، ولكن أتاه غدرًا… والعظماء لا يقدرون عليهم إلا بالغدر.
لعنكم الله…على مافعلت اياديكم حسبي الله ونعم الوكيل…

مراد يا مراد تركت خلفك ليس حزنًا فقط بل قهرًا ونارًا في القلب
(مقهورة يا مراد) ومش مستوعبه
الحمل بعدك ثقيل والدار بدونك موحشة
وولادك بسألو عنك ومافي جواب عندي.. كسرة قلب وخاطر وكسرة ظهر يارب جبرك…

وداعًا يا شيخ الشباب وزينتهم
وداعًا يا حبيبي وصديقي ،
وداعًا يا أبو الكرم…
وداعا يارفيق الدرب الذي قتلوك في منتصفه…

ولكن
لانقول الا مايرضي الله أنا لله وان اليه راجعون
ربي أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها
الله معك يا ابو كرم استودعتك رب العالمين
رحمة الله عليك


