مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بشهداء الواجب من إدارة مكافحة المخدرات

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء لعائلات شهداء الواجب من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات، الذين استشهدوا خلال مداهمة أمنية على أحد المطلوبين الخطرين في مناطق شرق العاصمة.

* ففي منطقة مؤتة في لواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء شهيد الواجب الملازم أول مراد إسعود المواجدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المواجدة، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

*وفي منطقة أرينبة الشرقية في لواء الجيزة، بمحافظة العاصمة*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء شهيد الواجب الرقيب خلدون أحمد الرقب، تعازي ومواساة جلالة الملك إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الرقب، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل الشهيد في عليين، وأن يلهم أهله الصبر والثبات، ويجزيه عنا وعن وطنه خير الجزاء.

*وفي منطقة دابوق بالعاصمة عمان*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء شهيد الواجب العريف صبحي محمد الدويكات، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الدويكات، راجياً من الله العلي القدير أن ينعم على الشهيد بالرحمة والمغفرة، وأن يخفف عن أهله مصابهم، ويثبتهم على قيم الوفاء والعطاء التي جسّدها الشهيد في حياته ومسيرته العملية.

وقال العيسوي، خلال تقديم واجب العزاء لذوي شهداء الواجب الثلاثة، إن استشهاد هؤلاء الأبطال يعكس أعلى درجات الشجاعة والتفاني في أداء الواجب الوطني، معرباً عن فخر جلالة الملك وسمو ولي العهد بتضحيات نشامى الأجهزة الأمنية الذين يذودون عن أمن الوطن وسلامة المواطنين.

وأضاف العيسوي أن تضحياتهم محل تقدير وفخر الجميع، وأن دماء شهداء الواجب لن تذهب هدراً، وستظل ماثلة في ذاكرة الوطن، داعياً الله أن يحفظ الأردن وشعبه وأجهزته الأمنية من كل سوء.