30 دقيقة ago
رئيس هيئة الأركان المشتركة ينعى شهداء الواجب في الأمن العام

وطنا اليوم:نعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الأربعاء، شهداء الواجب من مرتبات مديرية الأمن العام، الملازم أول مراد اسعود المواجدة، والرقيب خلدون أحمد الرقب، والعريف صبحي محمد دويكات، الذين ارتقوا إلى جوار ربهم شهداء، إثر إصابتهم أثناء تأدية واجبهم الوطني في مداهمة أحد المطلوبين الخطرين في قضايا المخدرات، في منطقة شرق عمّان.
وإذ يستذكر نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بكل فخر واعتزاز تضحياتهم الجليلة، فإنهم يؤكدون أن دماء الشهداء الطاهرة ستبقى نبراساً يُضيء درب الواجب، وعنواناً للتضحية في سبيل أمن الوطن واستقراره.
وتتقدم القوات المسلحة الأردنية بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى ذوي الشهداء، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.


24 ساعة
20:37

شهداء الواجب… حين تُصان العفة ويُستهدف الوطن

20:31

مجتبى خامنئي يتوعد : قتلة لاريجاني سيدفعون الثمن

20:28

السردية الأردنية.. الأرض والإنسان جرار: السردية الأردنية محاولة واعية لترتيب المعنى في مسار الوطن

20:07

دول تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر

20:01

عطاءات أمانة عمان من حيث نظافة الإجراءات وسلامة حقوق العمال ملخص سؤال مشوقة للحكومة

20:00

حديث الحرب: لماذا وإلى أين؟

19:57

سفير الصين: تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى الأردن

19:53

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في جرش

19:48

أضرار بالغة لثلاث طائرات بمطار بن غوريون جراء قصف إيراني

19:38

دولة الرئيس اسمع ما يقوله طلال الشرفات

19:36

مديرية الأمن العام تُشيع شهدائها المواجدة والرقب والدويكات

19:32

سلفة نهاية الخدمة: خطوة إيجابية وتطلعات لمزيد من الشمول، عطوفة الرئيس

وفيات
وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجةوفيات الثلاثاء 17-3-2026وفيات الإثنين 16 – 3 – 2026وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريان