رئيس هيئة الأركان المشتركة ينعى شهداء الواجب في الأمن العام

وطنا اليوم:نعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الأربعاء، شهداء الواجب من مرتبات مديرية الأمن العام، الملازم أول مراد اسعود المواجدة، والرقيب خلدون أحمد الرقب، والعريف صبحي محمد دويكات، الذين ارتقوا إلى جوار ربهم شهداء، إثر إصابتهم أثناء تأدية واجبهم الوطني في مداهمة أحد المطلوبين الخطرين في قضايا المخدرات، في منطقة شرق عمّان.

وإذ يستذكر نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بكل فخر واعتزاز تضحياتهم الجليلة، فإنهم يؤكدون أن دماء الشهداء الطاهرة ستبقى نبراساً يُضيء درب الواجب، وعنواناً للتضحية في سبيل أمن الوطن واستقراره.

وتتقدم القوات المسلحة الأردنية بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى ذوي الشهداء، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.