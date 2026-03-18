بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

سفير الصين: تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى الأردن

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:أعلن السفير الصيني لدى المملكة، قوه وي، أن بلاده قررت تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى الأردن، إلى جانب 3 دول أخرى في المنطقة، وذلك في ظل تداعيات الحرب الجارية في الشرق الأوسط وما خلّفته من أزمات إنسانية.
وأعرب السفير، في تصريحات، عن تعاطف الصين العميق ومواساتها لشعوب دول المنطقة، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تأتي في إطار الجهود الرامية للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، لا سيما في الأردن.
وشدد على أنه كان ينبغي تجنب اندلاع هذه الحرب، مؤكداً عدم جدوى استمرارها، وضرورة تفادي المزيد من الخسائر والتضحيات.
كما جدد دعم الصين لجهود دول المنطقة في الحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، لافتاً إلى أن بلاده ستواصل مساعيها الدبلوماسية والوساطات الهادفة إلى وقف الحرب واستعادة الأمن والاستقرار.
وأشار إلى أن تقديم المساعدات الإنسانية يأتي انطلاقاً من التزام الصين بالقيم الإنسانية وحرصها على دعم شعوب المنطقة في مواجهة التحديات الراهنة.
وفي سياق العلاقات الثنائية، أكد السفير أن الأردن والصين يرتبطان بشراكة استراتيجية، حيث تدعم بكين جهود المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها وتعزيز نموها الاقتصادي، معرباً عن استعداد بلاده لتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم مسارات التحديث والتنمية في البلدين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
