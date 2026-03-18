مديرية الأمن العام تُشيع شهدائها المواجدة والرقب والدويكات

ساعتين ago
وطنا اليوم:شيعت مديرية الأمن العام، بعد صلاة عصر اليوم، شهدائها، الملازم أول مراد اسعود المواجدة والرقيب خلدون أحمد الرقب والعريف صبحي محمد دويكات ، والذين ارتقوا شهداء إلى جوار ربهم بعد إصابتهم أثناء أداء واجبهم خلال مداهمة أحد المطلوبين الخطرين بقضايا المخدرات في منطقة شرق عمان.
وجرت لشهداء الواجب مراسم عسكرية، وحملوا على أكتاف رفاقهم من منتسبي جهاز الأمن العام ملفوفين بالعلم الأردني ، ووُروا الثرى بعد الصلاة عليهم في مقبرة بلدة العراق في الكرك ومقبرة الجيزة ومقبرة دابوق في العاصمة عمان.
وشارك مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة ومساعديه، وكبار ضباط الأمن العام بتشييع جثامين الشهداء، بالإضافة إلى عدد كبير من مرتباتها، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجموع غفيرة من أبناء الوطن.
وإذ تنعى مديرية الأمن العام شهدائها الأبرار، لتسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويتقبلهم في عليين، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وحُسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.


