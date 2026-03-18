بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

ساعتين ago
مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يطمئن على صحة ضابط صف أُصيب بمداهمة أمنية لمطلوب خطير بقضايا مخدرات

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، ضابط صف من مرتب إدارة مكافحة المخدرات في الأمن العام، يرقد على سرير الشفاء، إثر إصابته بعيار ناري، خلال مداهمة أمنية لأحد المطلوبين الخطرين في قضايا المخدرات، استُشهد فيها ثلاثة من نشامى الأمن العام.

واطمأن العيسوي، خلال الزيارة، على الحالة الصحية لضابط الصف، والتي وُصفت بالمستقرة، ناقلا تمنيات جلالة الملك وسمو ولي العهد له بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، واعتزازهما بما يقدمه نشامى الأجهزة الأمنية من جهود وتضحيات في سبيل أمن الوطن واستقراره.

وأكد العيسوي اعتزاز الجميع بتضحيات زملائه الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن أمن الوطن، مشيداً بشجاعة نشامى الأجهزة الأمنية في حماية الوطن والتصدي لآفة المخدرات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:43

رئيس هيئة الأركان المشتركة ينعى شهداء الواجب في الأمن العام

20:37

شهداء الواجب… حين تُصان العفة ويُستهدف الوطن

20:31

مجتبى خامنئي يتوعد : قتلة لاريجاني سيدفعون الثمن

20:28

السردية الأردنية.. الأرض والإنسان جرار: السردية الأردنية محاولة واعية لترتيب المعنى في مسار الوطن

20:07

دول تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر

20:01

عطاءات أمانة عمان من حيث نظافة الإجراءات وسلامة حقوق العمال ملخص سؤال مشوقة للحكومة

20:00

حديث الحرب: لماذا وإلى أين؟

19:57

سفير الصين: تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى الأردن

19:53

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في جرش

19:48

أضرار بالغة لثلاث طائرات بمطار بن غوريون جراء قصف إيراني

19:38

دولة الرئيس اسمع ما يقوله طلال الشرفات

19:36

مديرية الأمن العام تُشيع شهدائها المواجدة والرقب والدويكات

وفيات
وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجةوفيات الثلاثاء 17-3-2026وفيات الإثنين 16 – 3 – 2026وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريان