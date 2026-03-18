مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يطمئن على صحة ضابط صف أُصيب بمداهمة أمنية لمطلوب خطير بقضايا مخدرات

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، ضابط صف من مرتب إدارة مكافحة المخدرات في الأمن العام، يرقد على سرير الشفاء، إثر إصابته بعيار ناري، خلال مداهمة أمنية لأحد المطلوبين الخطرين في قضايا المخدرات، استُشهد فيها ثلاثة من نشامى الأمن العام.

واطمأن العيسوي، خلال الزيارة، على الحالة الصحية لضابط الصف، والتي وُصفت بالمستقرة، ناقلا تمنيات جلالة الملك وسمو ولي العهد له بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، واعتزازهما بما يقدمه نشامى الأجهزة الأمنية من جهود وتضحيات في سبيل أمن الوطن واستقراره.

وأكد العيسوي اعتزاز الجميع بتضحيات زملائه الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن أمن الوطن، مشيداً بشجاعة نشامى الأجهزة الأمنية في حماية الوطن والتصدي لآفة المخدرات.