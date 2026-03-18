سلسلة حالات جوية ماطرة تؤثر على الأردن من مساء الأربعاء حتى نهاية آذار

وطنا اليوم:يُعلن “طقس العرب” عن إطلاق اسم “غيث” على الحالة الجوية المطرية الطويلة والمُتجددة، التي من المتوقع أن تؤثر على المملكة ابتداءً من مساء اليوم الأربعاء -إن شاء الله – وتتجدد على فترات خلال عطلة عيد الفطر السعيد وحتى نهايات شهر آذار.

الحالة الماطرة “غيث” لن تكون مُنخفضاً واحداً، بل سلسلة من الحالات الماطرة المُتتابعة والتي من شأنها -إن شاء الله- تعديل الموسم المطري في مُختلف مناطق المملكة،والتي تبدأ من مساء اليوم الأربعاء 18-3-2026، وتتجدد خلال عُطلة عيد الفطر السعيد ومن ثم على فترات مُتتابعة حتى نهايات شهر آذار 2026.

ويأتي هذا بعد فترة من الانقطاع النسبي في الأمطار خلال شهر شباط، ما يجعل من حالة “غيث” فرصة لتعويض النقص المطري وإنعاش الموسم الزراعي والغطاء النباتي الربيعي، وإدخال الفرحة – إن شاء الله – في قلوب المُزارعين ومُربي الماشية، ورفد سدود المملكة بكميات ممتازة من المياه.

ويوضح”طقس العرب” أن اختيار اسم “غيث” يعكس دلالات الخير والبركة المرتبطة بالمطر، لا سيما مع تزامن الحالة مع الأيام الأخيرة من رمضان وعطلة العيد، إضافةً إلى بداية فصل الربيع فلكياً، لتكون فرصة لتجدد الحياة في الطبيعة وتحسين الموسم المطري في المملكة.

سائلين الله تعالى أن تكون أمطار خير وبركة على الجميع.