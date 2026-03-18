الأحوال : تجديد جوازات السفر خلال عيد الفطر في طبربور

وطنا اليوم:تواصل دائرة الأحوال المدنية والجوازات تقديم خدمة تجديد جوازات السفر خلال عطلة عيد الفطر السعيد، حيث سيستمر مكتب الخدمة المستعجلة في مبنى الدائرة الرئيس/ طبربور بتقديم هذه الخدمة طيلة أيام العطلة.

وسيكون الدوام في المكتب من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، وذلك لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم في الوقت المحدد