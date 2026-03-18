وطنا اليوم:تواصل دائرة الأحوال المدنية والجوازات تقديم خدمة تجديد جوازات السفر خلال عطلة عيد الفطر السعيد، حيث سيستمر مكتب الخدمة المستعجلة في مبنى الدائرة الرئيس/ طبربور بتقديم هذه الخدمة طيلة أيام العطلة.
وسيكون الدوام في المكتب من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، وذلك لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم في الوقت المحدد
الأحوال : تجديد جوازات السفر خلال عيد الفطر في طبربور
