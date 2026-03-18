وزير الزراعة يؤكد أهمية انسيابية تزويد الأسواق بالخضار والفواكه

وطنا اليوم:بحث وزير الزراعة، الدكتور صائب الخريسات، اليوم الأربعاء، مع نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه، سعدي أبو حماد، واقع كميات الإنتاج المحلي من الخضار والفواكه وحاجة السوق المحلي، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتشاركية مع مختلف القطاعات.

وبحسب بيان لوزارة الزراعة، استعرض اللقاء الذي عقد في الوزارة، كميات الخضار والفواكه الواردة إلى الأسواق في ظل استقرار الأسعار وانتظام الإنتاج.

وأكد الخريسات، أهمية الاستمرار في متابعة الكميات الواردة للأسواق واتخاذ القرارات المناسبة بما يضمن انسيابية التزويد، مشيرا إلى أهمية ضمان وصول المنتجات إلى المواطنين بجودة عالية وكميات كافية، لا سيما مع اقتراب فترة الأعياد، وبأسعار مناسبة تلبي احتياجات السوق.

من جانبه، أشاد أبو حماد، بمستوى التعاون والتنسيق القائم مع وزارة الزراعة، مثمنا نهج الانفتاح والتشاور المستمر الذي يسهم في دعم استقرار القطاع وتعزيز استدامته