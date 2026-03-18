الملك لأمير الكويت: أمن الخليج أساسي لأمن واستقرار المنطقة والعالم

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني خلال اتصال هاتفي مع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم الأربعاء، مجمل الأوضاع في المنطقة.
وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت ودول في المنطقة، والاحتكام إلى الحوار والقنوات الدبلوماسية لحل النزاعات.
وتطرق جلالة الملك إلى جولته الأخيرة إلى دول خليجية، مؤكدا أن أمن الخليج أساسي لأمن واستقرار المنطقة والعالم.
ونبه جلالته إلى خطورة استغلال الحرب الدائرة في المنطقة كذريعة لتقييد حرية المصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وفرض واقع جديد في الضفة الغربية وغزة.


24 ساعة
16:13

الأحوال : تجديد جوازات السفر خلال عيد الفطر في طبربور

16:06

وزير الزراعة يؤكد أهمية انسيابية تزويد الأسواق بالخضار والفواكه

15:48

البنك الأردني الكويتي ينفذ سلسلة من المبادرات الإنسانية والتطوعية خلال شهر رمضان المبارك

15:45

الاحتلال يستهدف أكبر منشأة للطاقة جنوب غرب إيران

15:31

أورنج الأردن تعزز التكافل الاجتماعي بتطوع موظفيها في موائد الرحمن الرمضانية

15:20

ظهور نادر للفنانة نجاة الصغيرة يشعل مواقع التواصل

15:09

غزة على أبواب العيد.. ضيق العيش يتسع

15:01

صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر

14:50

إطلاق خطة وطنية شاملة لتعزيز النظافة العامة خلال عيد الفطر

14:46

اختتام المسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القرآن

14:41

الجيش الإسرائيلي: سنضرب المعابر على نهر الليطاني

14:38

إلى متى والوطن يُقتل

وفيات
وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجةوفيات الثلاثاء 17-3-2026وفيات الإثنين 16 – 3 – 2026وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريان