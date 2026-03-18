قتيلان وإصابات ودمار في تل أبيب بعد هجوم صاروخي إيراني

وطنا اليوم:شنّ الحرس الثوري الإيراني -فجر وصباح اليوم الأربعاء- عدة هجمات بصواريخ انشطارية على إسرائيل، قال إنها جاءت ردا على اغتيال لاريجاني ورفاقه، وقد أسفرت إحداها عن مقتل شخصين، فيما تسببت هجمات أخرى في حرائق وأضرار واسعة.

ففي صباح اليوم، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى ومحيط القدس، عقب رصد هجوم صاروخي إيراني استهدف مناطق وسط إسرائيل.

وقال مصدر إن سلسلة انفجارات دوّت في وسط إسرائيل مع بدء الهجوم، في وقت أعلنت فيه فرق الدفاع المدني الإسرائيلي تعاملها مع بلاغات عن سقوط رؤوس متفجرة في عدة مواقع.

وأشار الدفاع المدني إلى وقوع أضرار ودمار في مبانٍ وسيارات بمنطقة حولون جنوب تل أبيب، بينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أضرار كبيرة في المنطقة جراء الهجوم، دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات بشرية.

وأظهرت مقاطع فيديو تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية اندلاع حريق ضخم في مستودع لم تُعرف هويته بعدُ، بالإضافة إلى احتراق عدد من المركبات في منطقة حولون.

صاروخ انشطاري

وفي ساعات مبكرة، أطلق الحرس الثوري موجة صاروخية استهدف بها منطقة تل أبيب الكبرى بصواريخ قال إنها عنقودية.

ووثّقت مقاطع فيديو -نقلتها القناة 12 الإسرائيلية ومنصات محلية- لحظة سقوط الصاروخ الإيراني، حيث انشطر إلى عدد كبير من القنابل، ومن ثم انفجر على شكل وميض ضخم.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل رجل وامرأة في السبعينيات من عمرهما، وإصابة آخرين في مدينة رامات غان جنوب تل أبيب، جراء هجومين صاروخيين من إيران.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الضحيتين -اللذين يُرجّح أنهما زوجان- عُثر عليهما داخل غرفة السلم بعد دخول طواقم الإطفاء إلى المبنى المتضرر، مشيرة إلى أن الشقة لا تضم غرفة محصنة.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع حرائق وحدوث دمار كبير في محطة قطار بمنطقة تل أبيب الكبرى نتيجة سقوط شظايا ورؤوس متفجرة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية وقوع دمار هائل في محطة قطار وسط تل أبيب، فيما أعلنت شركة سكك حديد إسرائيل تضرر بعض أرصفة محطة “تل أبيب سافيدور–مركز” بعد سقوط شظية، مما دفع إلى إيقاف حركة القطارات مؤقتا.

بينما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة في المنطقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الإنقاذ تواصل تمشيط المواقع التي تعرضت لأضرار جراء الصواريخ الإيرانية، في وقت تُواصل فيه طواقم الإسعاف البحث عن عالقين داخل مبان متضررة في رامات غان.