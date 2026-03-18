6 شهداء و24 إصابة جراء الغارات الإسرائيلية ليلا على بيروت

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، استشهاد 6 مواطنين وإصابة 24 آخرين،جراء الغارتين اللتين شنهما الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا على العاصمة بيروت.

وأوضحت الوزارة في بيان،انه سيتم رفع الأشلاء من المكان وسيصار إلى تحديد هوية أصحابها بعد إنجاز فحص الحمض النووي.

وقال مصدر أمني لبناني في بيروت، إن الغارة الأولى استهدفت منطقة زقاق البلاط فيما استهدفت الثانية منطقة فتح الله، مشيرا الى تسجيل غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.