مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي العدوان والأحمد

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشائر العدوان والأحمد.

*ففي منطقة شفا بدران بالعاصمة عمان*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم أحمد عيسى جريد العدوان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم وعموم عشائر العدوان سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

*وفي منطقة أم قصير بلواء الجيزة في محافظة العاصمة*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم خليل أحمد الأحمد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، على ذوي الفقيد وعموم عشيرة الأحمد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.