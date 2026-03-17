الجمعية الفلكية الأردنية: رؤية هلال شوال ممكنة بصعوبة وباستخدام التلسكوب فقط

وطنا اليوم:أظهر تقرير صادر عن لجنة رصد الأهلة في الجمعية الفلكية الأردنية، أن مدة مكث هلال شهر شوال بعد غروب الشمس في الأردن تبلغ نحو 36 دقيقة، فيما يصل عمر القمر عند لحظة الغروب إلى 15 ساعة و7 دقائق، مما يعكس ظروف رصد دقيقة وحساسة مساء الخميس 19 آذار 2026 .

وبحسب التقرير، فإن رؤية الهلال في الأردن ممكنة بصعوبة، وتقتصر على استخدام التلسكوب فقط، وذلك في حال صفاء الغلاف الجوي بشكل تام.

وأشار التقرير إلى أن يوم الخميس يوافق 29 رمضان 1447هـ، حيث يحدث الاقتران عند الساعة 3:46 صباحا بتوقيت الأردن، فيما تغرب الشمس في عمّان عند الساعة 18:53، ويغيب القمر عند الساعة 19:28، مما يمنح الهلال فترة مكث محدودة تبلغ 36 دقيقة بعد الغروب .

وبيّنت الحسابات الفلكية أن الاستطالة تبلغ 7.3 درجات، ويرتفع القمر عن الأفق بنحو 5.3 درجات، مع فرق سمت يقدّر بـ1.3 درجة إلى يمين الشمس، وهي معطيات تجعل رؤية الهلال بالعين المجردة غير ممكنة عمليا.

كما أظهرت الخرائط الفلكية المرفقة تفاوتا عالميا في إمكانية رؤية الهلال وفق معيار “عودة”، حيث تكون الرؤية ممكنة في بعض المناطق باستخدام الأجهزة البصرية، في حين تتعذر في مناطق أخرى.

ويستند التقرير إلى حسابات برنامج “المواقيت الدقيقة” الذي أعدّه الفلكي محمد عودة، إلى جانب نماذج محاكاة لوضع الهلال في الأفق الغربي لمدينة عمّان.