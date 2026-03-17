هيئة الاتصالات تحذر الأردنيين من الاحتيال الإلكتروني

وطنا اليوم:حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المواطنين من محاولات الاحتيال الإلكتروني، داعية إلى تجنب الضغط على أي روابط إلكترونية واردة من جهات مجهولة أو تنتحل صفة مؤسسات رسمية.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه من الضروري عدم الانسياق وراء عروض التسوق الوهمية أو غير الموثوقة، وعدم التجاوب مع أي جهة تطلب تحويل مبالغ مالية أو مشاركة بيانات شخصية.

وأكدت الهيئة ضرورة عدم الاستجابة لأي اتصال يطلب تحويل مبالغ مالية بصوت أحد أفراد العائلة، نظرا لإمكانية إنشائه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا بعد معاودة الاتصال للتحقق من موثوقيته