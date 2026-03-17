الدخل والمبيعات تبدأ بربط المستشفيات بنظام متابعة القطاع الطبي والتخصصي اول المستشفيات

الدخل والمبيعات تبدأ بربط المستشفيات بنظام متابعة القطاع الطبي والتخصصي اول المستشفيات

وطنا اليوم:في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الطبي وترسيخ مبادئ الشفافية والتعاون، قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإطلاق نظام لمتابعة القطاع الطبي، والذي يهدف إلى تنظيم تبادل المعلومات الضريبية مع المستشفيات والأطباء، وبما يحد من إجراء أي تقديرات جزافية.
ويسهم الربط على نظام متابعة القطاع الطبي في توفير جميع المعلومات الضريبية اللازمة بشكل منظم وسريع، الأمر الذي يساعد في تسهيل وتسريع إجراءات الحصول على براءة الذمة، كما يحد من الاجتهاد والاختلاف في التقديرات بين مدققي الدائرة والدوائر المالية في المستشفيات والأطباء.
وفي هذا الإطار، بدات اليوم باجراءات ربط المستشفيات حيث تم اليوم ربط المستشفى التخصصي كأول مستشفى على نظام متابعة القطاع الطبي، وذلك ضمن خطة الدائرة للتوسع في ربط المستشفيات بهذا النظام خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الدائرة أنها ستواصل العمل على ربط باقي المستشفيات تباعاً، مشيرة إلى أنه بإمكان أي مستشفى الربط على هذا النظام من خلال الدخول إلى الرابط التالي:

https://es.istd.gov.jo/hform/home.php


