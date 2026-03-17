بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن يدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ويصفها بخرقٍ فاضح للقانون الدولي

وطنا اليوم:أدان الأردن، الثلاثاء، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، والتوغّل البرّيِّ الإسرائيلي في جنوب لبنان؛ خرقًا فاضحًا لسيادة لبنان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا خطيرًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها.
وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضرورةَ وقفِ الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل فوري، وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من أراضيه، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة بنوده، بما يضمن تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية من القيام بواجباتها.
وشدّدت الوزارة على وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ودعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيطرتها على كلّ الأراضي اللبنانية وإعادة تفعيل مؤسّساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف كافة اعتداءاتها على لبنان؛ للحؤول دون اتساع رقعة الصراع، وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
