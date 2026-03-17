وطنا اليوم:تشير الخرائط الجوية في طقس العرب أن المملكة إن شاء الله ستتأثر مع ساعات ليل الأربعاء/الخميس 18-3-2026 بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون هذه الحالة قوية في بعض المناطق ما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة أحياناً تستوجب الانتباه من مخاطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتشمل هذه الأحوال الجوية مناطق الأغوار الجنوبية والبحر الميت ومعان ومنطقة.

توالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتصبح أعلى من المعدل بحدود 5-7 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً غائمًا إلى غائم أحياناً بسحب متوسطة وعالية، وتتهيأ الفرصة تدريجياً لهطول زخات متفرقة من الأمطار في جنوب المملكة، قد تمتد لمناطق عشوائية من الشمال والوسط، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تعمل على إثارة الأتربة والغبار في بعض المناطق.

وبحسب آخر البيانات عبر المحاكاة الحاسوبية في طقس العرب، يُتوقع مع ساعات ليل الأربعاء/الخميس وفجر الخميس أن يتعمق الهواء البارد في طبقات الجو العالية ويتلاقى مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر، بحيث تزداد كميات السحب وتهطل زخات من الأمطار في مناطق عدة من المملكة وتشمل المناطق الجنوبية بما فيها خليج ومدينة العقبة ووادي رم وحوض الديسة والمناطق المجاورة وجبال الشراه ووادي موسى والأغوار الجنوبية والبحر الميت ووادي عربة والطرق المؤدية لها ومناطق البادية بما فيها مدينة معان والجفر وصولًا إلى منطقة حدود المدورة والطريق المؤدي لها.

وتكون هذه الزخات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالعواصف الرعدية والصواعق وربما زخات البرد في بعض المناطق، كما وتُصحب هذه الزخات الرعدية بهبات قوية من الرياح مما يتسبب بحدوث عواصف غبارية مؤقتة في بعض المناطق الصحراوية، وبارتفاع الأمواج واضطرابها في خليج العقبة.

3 اسباب تستوجب الانتباه من قوة العواصف الرعدية والأمطار ليلة الأربعاء/الخميس

الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

الانتباه من العواصف الرعدية والصواعق

هبات الرياح القوية وتدني مدى الرؤية الأفقية