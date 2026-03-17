العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للفريقين المتقاعدين السرحان والكردي

وطنا اليوم – اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، على صحة الفريق المتقاعد فاضل علي السرحان والفريق الركن الطيار المتقاعد صالح أحمد الكردي، اللذين يرقدان على سرير الشفاء في مدينة الحسين الطبية إثر وعكة صحية ألمت بكل منهما.

ونقل العيسوي، خلال زيارته لكل منهما، تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما، بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

وشغل الفريق السرحان عددا من المناصب العسكرية، كان أخرها مديرا للأمن العام، فيما تولى الفريق الركن الطيار الكردي قيادة سلاح الجو الملكي.