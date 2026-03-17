جوينات وسير مادبا في جولة ميدانية لتنظيم الحركة داخل أسواق المدينة

وطنا اليوم – في إطار المتابعة الميدانية وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات الخدمية، قام رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات، يرافقه رئيس قسم سير مادبا المقدم سامر المطالقة وعدد من مدراء البلدية، بجولة تفقدية في أسواق مدينة مادبا ، للاطلاع على واقع الحركة المرورية ومتابعة تنظيم السير داخل السوق والبسطات، بما يضمن انسيابية الحركة ويعزز راحة المواطنين والمتسوقين.

وأكد المهندس جوينات خلال الجولة أن بلدية مادبا الكبرى تعمل بشكل متواصل على تطوير مستوى الخدمات داخل المدينة، مشيراً إلى أن التعاون مع قسم السير يشكل ركيزة أساسية في تنظيم الحركة المرورية داخل الأسواق والبسطات العشوائية والاعتداء على الأرصفة، خاصة مع ازدياد الحركة التجارية وارتفاع أعداد المتسوقين

وأضاف جوينات أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات الميدانية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف معالجة التحديات على أرض الواقع وتنظيم عمليات الاصطفاف والحد من المخالفات التي قد تعيق حركة المواطنين و السير وضبط الأسواق ، بما يسهم في توفير بيئة حضرية منظمة وآمنة ويعزز النشاط الاقتصادي داخل المدينة.

من جانبه، أكد رئيس قسم سير مادبا المقدم سامر المطالقة أهمية تعاون المواطنين وأصحاب المحال التجارية مع كوادر السير والبلدية، والالتزام بالتعليمات المرورية وعدم الاصطفاف العشوائي، لما لذلك من دور مهم في تحقيق انسيابية مرورية والحفاظ على سلامة الجميع.

وأعرب عدد من التجار والمواطنين في أسواق مادبا عن تقديرهم لهذه الجولة الميدانية، مشيدين باهتمام بلدية مادبا الكبرى وقسم السير بمتابعة أوضاع الأسواق عن قرب، مؤكدين أن مثل هذه الجولات تعكس حرص الجهات المعنية على تنظيم الحركة داخل السوق وتوفير بيئة مريحة للمتسوقين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الحركة التجارية وخدمة المدينة وزوارها.