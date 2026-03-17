الملك ورئيس الإمارات يبحثان التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد الدائر

3 ساعات ago
وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد الدائر.
وأكد الزعيمان، خلال لقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، إدانتهما لأية اعتداءات على الأردن ودولة الإمارات وسيادتهما، مشددين على أن الدول العربية لم تكن طرفا في الحرب ولم تبدأها، بل حاولت احتواء الأزمة وتجنب انزلاق المنطقة للصراع.
ولفت جلالة الملك إلى استمرار الأردن باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على أمنه واستقراره.
وشدد الزعيمان على ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق مع الشركاء والقوى الفاعلة للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تعيد الاستقرار للمنطقة، مؤكدين ضرورة الاحتكام للحوار والدبلوماسية لوقف النزاع.
ونبه جلالة الملك إلى خطورة استغلال التطورات الحالية كذريعة لتقييد حرية المصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وفرض واقع جديد في الضفة الغربية وغزة


24 ساعة
12:25

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة

12:22

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية مخدرات كبيرة بواسطة بالونات

12:18

اتفاقية لتوفير قروض حسنة للمشاريع الزراعية في المحافظات

12:10

3 اسباب تستوجب الانتباه من قوة العواصف الرعدية والأمطار

11:56

الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد قوات الباسيج في طهران

11:46

الأمم المتحدة: نزوح 36 ألف فلسطيني في الضفة الغربية خلال عام

11:40

101.8 دينار سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الثلاثاء

11:33

ميناء الفجيرة الرئيسي بالإمارات يعلق عمليات تحميل النفط

11:29

الفوسفات، خيرات ولدي حين تتولاها خبرات بلدي

11:26

استهداف علي لاريجاني.. إسرائيل تتحقق من مصيره

11:05

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرة الشريف

10:57

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للفريقين المتقاعدين السرحان والكردي

وفيات
وفيات الثلاثاء 17-3-2026وفيات الإثنين 16 – 3 – 2026وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريانوفيات الأحد 15 – 3 – 2026وفيات الجمعة 13-3-2026