ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

وطنا اليوم:افتتح سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل.

وجاء تنفيذ المشروع بتوجيه من سموه العام الماضي لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظة، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي، وأنشئ بموجب اتفاقية بين وزارة الصحة وجمعية همتنا صحة.

واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز من وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور ورئيسة الجمعية الدكتورة فاديا سمارة، حول المشروع الذي يخدم أكثر من 70 ألف مراجع سنويا من محافظة جرش والمناطق المجاورة.

وقال الدكتور البدور إن المشروع يأتي ضمن جهود تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية بوصفها البوابة الأولى لتشخيص وعلاج المرضى والكشف المبكر عن الأمراض، وتحويلها إلى نماذج حديثة وشاملة تقدم خدماتها على مدار الأسبوع، بما يسهم في تعزيز البنية الصحية في المملكة.

من جانبها، بينت الدكتورة سمارة أن المشروع شمل أعمالا لتوسعة المركز، وإنشاء مرافق إدارية وخدمية جديدة، وتطوير البنية التحتية بما يتيح تقديم خدمات صحية أولية أكثر كفاءة وتنظيما، واستحداث عيادات جديدة، منها الطب الباطني، والطبابة عن بُعد، والعظام، والصحة النفسية، لتلبية احتياجات المجتمع بشكل أوسع وأكثر شمولية.

وأوضحت أن المشروع ركز على تحسين رحلة المريض من خلال تنظيم دخول المراجعين وخروجهم وتقليل وقت الانتظار، بما يعزز الخصوصية ويرفع كفاءة التشغيل