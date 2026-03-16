الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة الإمارات

وطنا اليوم:غادر جلالة الملك عبدﷲ الثاني أرض الوطن، اليوم الاثنين، في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يلتقي خلالها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة