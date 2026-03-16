وزارة الأوقاف: إقامة صلاة عيد الفطر عند 7:15 صباحا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن صلاة عيد الفطر السعيد ستقام عند الساعة 7:15 صباحا في المساجد والمصليات.

وأوضحت الوزارة الاثنين، أن بإمكان المواطنين الاطلاع على أسماء الخطباء في مختلف مناطق المملكة، والتي سيعلن عنها لاحقا، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.