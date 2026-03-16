3 ساعات ago
الغصاونة من جامعة البترا يشارك في تحكيم جوائز “ويبي” العالمية لعام 2026

وطنا اليوم:اختارت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم الرقمية الأستاذ المشارك في التسويق الرقمي بجامعة البترا، الدكتور جاسم الغصاونة، عضواً في لجنة التحكيم لجوائز “ويبي” العالمية لعام 2026.
ويعكس انضمام الغصاونة إلى لجنة التحكيم الدولية المكانة العلمية المرموقة لكوادر جامعة البترا في المحافل العالمية، ويسهم التميز الأكاديمي في رفع اسم المؤسسات التعليمية الأردنية، مؤكدًا قدرة الكفاءات الوطنية على صياغة مستقبل التحول الرقمي والابتكار.
تُعد جوائز “ويبي” المرجعية الأسمى عالميًا للتميز على شبكة الإنترنت، وتعرف بـ “أوسكار الإنترنت”. ويشارك الغصاونة ضمن نخبة من الخبراء الدوليين في تقييم الابتكارات والمشاريع الرقمية الرائدة على مستوى العالم.
ويُذكر أن الغصاونة يُصنف ضمن أفضل 2% من الباحثين الأكثر تأثيرًا عالميًا وفق تصنيف جامعة “ستانفورد” وإلزيفير لعام 2025. كما يمتلك سجلًا علميًا يضم 181 بحثًا منشورًا في قاعدة بيانات “سكوبس”، إضافة إلى خبرة واسعة في استشارات التسويق الرقمي، وتحليل البيانات، وتصميم المواقع الإلكترونية.


