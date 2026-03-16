الأردنية للسياحة الوافدة تشكل مجلسًا استشاريًا

وطنا اليوم:أعلنت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، ممثلةً بمجلس إدارتها الجديد برئاسة السيد نبيه ريال، عن تشكيل مجلس استشاري يضم نخبة من كبار أعمدة وخبراء القطاع السياحي في المملكة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف مكونات القطاع السياحي ودعم الجهود الرامية إلى تطوير السياحة الوافدة إلى الأردن.

يضم المجلس ممثلين عن القطاع السياحي والقطاع الفندقي، إضافة إلى ممثل عن الملكية الأردنية، بصفتها شريكاً استراتيجياً مهماً في دعم وتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى المملكة.

وقد تم اختيار السيد محمد سميح ( عشتار للسياحة والسفر ) رئيساً للمجلس الاستشاري، وعضوية كل من:

١- السيد منير نصار( المتحده للسياحة والسفر)

٢- السيد نبيه ريال( بلازا للسياحة والسفر )

٣- السيد زياد دقاق( الدقاق للسياحه والسفر)

٤- السيد فادي السايس الاستكشاف للسياحة والسفر

٥- الانسه أروى محادين ( تايكي للسياحه واسفر)

٦- السيد فيليب بابادوبولس ( فنادق الماريوت الأردن)

٧- السيد علي عبيدات ( فندق فورزسيسنز )

٨- السيد كريم مخلوف( الملكية الأردنية)

يأتي تشكيل هذا المجلس انطلاقاً من حرص الجميع على الاستفادة من الخبرات العريقة والكفاءات المتميزة في القطاع السياحي، بما يسهم في دعم خطط الجمعية وتطوير آليات العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية، لتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية متميزة على خارطة السياحة العالمية.