عمان الأهلية تختتم فعاليات إفطارات وكسوة الأيتام وتدخل البهجة على أكثر من 600 طفل بمحافظة البلقاء

4 ساعات ago
وطنا اليوم:اختتمت جامعة عمان الأهلية فعاليات إفطارات وكسوة الأيتام في أجواء رمضانية إنسانية، مساء يوم السبت الموافق 14 / 3 / 2026 ، في مجمع الارينا الرياضي الثقافي، بحضور الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور مصطفى العطيات عميد شؤون الطلبة ورئيس اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع، والأستاذ الدكتور خلدون حمدان عميد كلية التمريض، والدكتورة نور الدباس نائب عميد شؤون الطلبة، والسيد نادر سويدان مدير مجمع الارينا ، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.
ونُظمت المبادرة على مدار ثلاثة أيام من قبل اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة، حيث تم تقديم وجبات الإفطار وكسوة العيد لأكثر من 600 طفل يتيم من مختلف مناطق محافظة البلقاء، في خطوة تهدف إلى إدخال الفرح والسرور إلى قلوب الأطفال خلال شهر رمضان المبارك.
وجرت الفعاليات بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية / البلقاء و SOS Children’s Villages ، ومبرة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم في محافظة البلقاء، لتعزيز قيم التكافل والتعاون في خدمة هذه الفئة الغالية على المجتمع.
وأكدت جامعة عمان الأهلية من خلال هذه المبادرات على استمرار دعمها للعمل الإنساني وخدمة المجتمع المحلي، وترسيخ قيم التضامن والتراحم التي يجسدها شهر رمضان المبارك، بما يعكس رسالتها التعليمية والإنسانية في خدمة المجتمع.


13:53

غزيون يحيون ليلة القدر وسط المساجد المدمرة والمصليات البلاستيكية

13:45

توفير خدمة دفع زكاة الفطر عبر تطبيق سند الحكومي

12:57

إقرار التقريرين المالي والإداري لنقابة التخليص

12:52

رسالة وفاء بعد ثلاثة عقود.. المجالي يحيّي الإعلام الأردني ويغادر موقعه في الأسواق الحرة

12:41

بدء صرف رواتب العسكريين اليوم وباقي القطاعات الحكومية الثلاثاء

12:37

وقف بيع المعسل بـ الفرط اعتبارا من 1 نيسان

12:31

هل تروي عطلة عيد الفطر ظمأ القطاع السياحي في عجلون وجرش؟

12:02

تلفزيون البحرين يستضيف المحلل ثامر الشهراني: اعتداءات الخليج استفزاز يائس وتصدير للأزمات الإيرانية

12:00

إسرائيل تمنع إحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى

11:49

الأمن: تعزيز الأسواق التجارية بالمجموعات للحفاظ على الانسيابية

11:35

البريد يطرح بطاقتين تذكاريتين بمناسبة عيد الفطر وذكرى معركة الكرامة

11:28

حريق في منشآت نفطية بالفجيرة وتعليق تحميل النفط بعد هجوم مسير

وفيات
وفيات الإثنين 16 – 3 – 2026وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريانوفيات الأحد 15 – 3 – 2026وفيات الجمعة 13-3-2026وفيات الخميس 12-3-2026