عمان الأهلية تختتم فعاليات إفطارات وكسوة الأيتام وتدخل البهجة على أكثر من 600 طفل بمحافظة البلقاء

وطنا اليوم:اختتمت جامعة عمان الأهلية فعاليات إفطارات وكسوة الأيتام في أجواء رمضانية إنسانية، مساء يوم السبت الموافق 14 / 3 / 2026 ، في مجمع الارينا الرياضي الثقافي، بحضور الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور مصطفى العطيات عميد شؤون الطلبة ورئيس اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع، والأستاذ الدكتور خلدون حمدان عميد كلية التمريض، والدكتورة نور الدباس نائب عميد شؤون الطلبة، والسيد نادر سويدان مدير مجمع الارينا ، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

ونُظمت المبادرة على مدار ثلاثة أيام من قبل اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة، حيث تم تقديم وجبات الإفطار وكسوة العيد لأكثر من 600 طفل يتيم من مختلف مناطق محافظة البلقاء، في خطوة تهدف إلى إدخال الفرح والسرور إلى قلوب الأطفال خلال شهر رمضان المبارك.

وجرت الفعاليات بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية / البلقاء و SOS Children’s Villages ، ومبرة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم في محافظة البلقاء، لتعزيز قيم التكافل والتعاون في خدمة هذه الفئة الغالية على المجتمع.

وأكدت جامعة عمان الأهلية من خلال هذه المبادرات على استمرار دعمها للعمل الإنساني وخدمة المجتمع المحلي، وترسيخ قيم التضامن والتراحم التي يجسدها شهر رمضان المبارك، بما يعكس رسالتها التعليمية والإنسانية في خدمة المجتمع.