55 قرشًا سعر كيلو البندورة في السوق المركزي الإثنين

وطنا اليوم:بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمّان الكبرى، اليوم الاثنين، نحو 1878 طنًا، فيما بلغت كميات الفواكه 457 طنًا، والورقيات 231 طنًا.

وبحسب نشرة السوق المركزي، تراوح سعر كيلو البندورة بين 35 و55 قرشًا، وهو السعر الأعلى المسجل عند خروجها من السوق المركزي.

ويأتي ذلك في ظل شكاوى متزايدة من المواطنين حول ارتفاع أسعار الخضروات في الأسواق، حيث يشير تجار إلى أن السعر قد يرتفع بعد إضافة تكاليف النقل والتحميل وهامش الربح، ما يعني أن سعر كيلو البندورة قد يصل إلى نحو 70 إلى 90 قرشًا للمستهلك في بعض المحال.

وتراوحت أسعار أصناف أخرى وفق نشرة السوق بين 15 و25 قرشًا للباذنجان الأسود العجمي، و17 إلى 30 قرشًا للبصل الناشف، و20 إلى 35 قرشًا للبطاطا، و40 إلى 60 قرشًا للخيار، و45 إلى 70 قرشًا للكوسا، فيما سجل الليمون بين 50 و110 قروش للكيلوغرام