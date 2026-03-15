بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

هجوم بمسيرات وصواريخ على قاعدة عسكرية في مطار بغداد

هجوم بمسيرات وصواريخ على قاعدة عسكرية في مطار بغداد

وطنا اليوم:تعرّضت قاعدة عسكرية في مطار بغداد الدولي، التي تستضيف فريقًا للدعم اللوجستي يتبع للسفارة الأميركية، لهجوم باستخدام المسيرات والصواريخ مساء الأحد، حسبما أفاد ثلاثة مسؤولين أمنيين.
وأوضح مسؤول في الجيش أن معسكر فيكتوري تعرض إلى تسع هجمات باستخدام المسيرات والصواريخ. وأضاف مسؤولان آخران تأكيدًا لذلك، مشيرًا إلى أن ثلاث مسيرات على الأقل تم اعتراضها.
وبينما لم يتضح بعد ما إذا كانت القاعدة قد أصيبت، سُمع دوي انفجارات في بغداد قرابة الساعة 19:05 (16:05 ت غ).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:33

الجامعه الهاشميه قصة نجاح

20:18

نتنياهو يرد على شائعة وفاته : ما زلت حيًا

20:11

الحسين يلوح بالتصعيد ويضع شروطًا.. ويشكو خشونة لاعب الوحدات

20:00

ولي العهد يستقبل الملازم الخلايلة ويثني على جهوده

19:56

نهائي كأس الأردن للسلة دون جمهور وتغريم الفيصلي والوحدات

19:50

الحنيطي يطلع على جهود سلاح الهندسة الملكي في التعامل مع المتساقطات

19:41

خطيب جمعة بطرابزون يوبّخ المصلين لانشغالهم بالهواتف

19:28

الدول العربية تدين إغلاق الأقصى وتطالب بفتح أبوابه فورًا أمام المصلين

19:23

بدعم وتأييد الأردن.. مجلس وزراء الإعلام العرب يدين الاعتداءات الإيرانية

19:18

إطلاق مسار عمان الشارقة الجديد عبر الملكية الأردنية

19:14

مندوبا عن الملك.. ولي العهد يرعى حفل ختام مسابقة حفظ القرآن

19:12

رد طعن بعدم دستورية تفسير المحاكم لمادتين من قانون رسوم طوابع الواردات

وفيات
وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريانوفيات الأحد 15 – 3 – 2026وفيات الجمعة 13-3-2026وفيات الخميس 12-3-2026وفيات الاربعاء 11-3-2026