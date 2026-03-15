الجامعه الهاشميه قصة نجاح

أ.د. مصطفى عيروط

لم التق منذ عامين الاستاذ الدكتور خالد هشام الحياري رئيس الجامعه الهاشميه الذي وصل لموقعه بالكفاءة والخبره والإخلاص في عمله كأستاذ هندسه مدنيه مبعوث من الجامعه الهاشميه زمن المرحوم الاستاذ الدكتور أنور البطيخي رئيس الجامعه الهاشميه الأسبق الذي كان يستقطب ويدعم كل كفاءه وكما كان يقول لي هدفه أن تصبح الجامعة الهاشميه جامعة الريادة والتميز واليوم التقيته وعرفت منه عن انجازات تحققت خلال عامين في الجامعه الهاشميه التي تحمل أسما عزيزا وتاريخا جليلا وعلى مدخلها يزين صور قادتنا الهاشميين (ولاء وانتماء )

واعجبني قوله “نحن نبني على إنجازات سابقه منذ إنشاء الجامعه ونسعى لمزيد من الانجازات لياتي من بعدنا من ينجزون وهكذا في كل جامعات العالم “

وفي ناحيتها الشماليه الشرقيه ينفذ الان مشروعا كبيرا لمركز صحي شامل نموذجي بتكلفة حوالي ثمانية ملايين ونصف بحيث تفتح فيه عيادات لأطباء الاختصاص المدرسين في كلية الطب والذين يستفاد منهم في التدريس وخدمة المجتمع في تخصصات مختلفه حيث أنهم تخرجوا من جامعات عالميه وسيخدم المركز الصحي خاصة محافظات الزرقاء والمفرق وعمان وكل الاردن إلى جانب نجاح أطباء الاختصاص في عملهم وإجراء عمليات كبرى في مستشفى الزرقاء الحكومي التعليمي ومعالجات فيه وبعضهم لديه عيادات في الزرقاء حيث يسمح النظام بذلك فمثلما أصبحت كلية الطب نموذجا للنجاح في الجامعه الهاشميه فجميع كلياتها الخمسة عشر كليه تشهد تطويرا وتحديثا في التخصصات لمواكبة السوق وذلك في إدخال مواد جديده في التخصصات الموجوده أسوة في جامعات العالم العربقه التي لا تؤمن “بموضة اسماء جديده لتخصصات براقه”أو “موضة تغيير اسم التخصص باسم جديد براق بنفس أعضاء هيئة التدريس”حتى يقال “ادخلنا تخصصات جديده برسوم جديده”فابن القاضي العادل أد خالد هشام الحياري الذي اعرف والده ويعرفه الجميع قاضيا عادلا ” لا يمكن أن ينزلق في هذا الموضوع لانه كما يعتقد ” لأن من يقوم بذلك هو غش للناس” فكما يعتقد بأن تطوير التخصصات في إدخال مواد جديده هو الأساس ضمن التوحه في العالم نحو التخصصات التطبيقيه المهنيه التي تنافس في الأسواق في الداخل والعالم ومعروف عن الجامعة الهاشميه بأن خريجيها ينافسون في الداخل والخارج وحتى ينافسون كما يقول “عملنا على تكثيف دورات في لغات كالالمانيه والفرنسيه والإسبانية الى جانب اللغة الانجليزيه وإدخال مثل هذه المواد أيضا في التخصصات فالمانيا مثلا تحتاج إلى خريجي تخصصات تطبيقيه مهنيه تقنيه واعرف أردنيون يعملون في المانيا وغيرها وناجحون ولهذا فالجامعه الهاشميه اعتبارا من العام الجامعي القادم ٢٠٢٦ـ/٢٠٢٧ سيكون فيها “كلية تقنيه مهنيه ” على مستوى الدبلوم بتخصصات مطلوبه داخليا وخارجيا وبعد موافقة هيئة الاعتماد عليها سيتم الإعلان عنها حيث عملت الجامعه الهاشميه على تأمين الموقع ضمن مباني كلية الهندسه كون المبني كبير جدا وتأمين أعضاء الهيئة التدريسية للتخصصات التطبيقيه المهنيه فالزرقاء بما فيها من تمركز حوالي ٥٢٪ من الصناعه الوطنيه ستؤمن الجامعه الهاشميه التخصصات التي يطلبها القطاع الصناعي ضمن التعاون الوثيق مع غرفة صناعة الزرقاءوالمفرق وعمان وكل الصناعه في الاردن حيث أن تخصصات الدبلوم التطبيقي المهني مطلوب في الداخل والخارج والجامعه الهاشميه التي تحولت إلى مدينه جامعيه على الاتوستراد الرئيسي بين عمان والزرقاء والمفرق وبناتي اربعه خريجات منها قبل سنوات والان فيها حوالي ٣٠الف طالب وطالبه بنسبه من طلبه من خارج الاردن وفيها بنى تحتية متطوره وخدمات متوفره وحوالي اربعمائة عضو هيئة تدريس واداري ومع التوسع شرقا في مدينة خادم الحرمين الشريفين والمباني التي تبنى قرب جامعة الزرقاء الاهليه ومع وجود مدينة المنطقة الحره والمدينة الصناعيه الجديده التي سيتم افتتاحها على طريق الزرقاء الحلابات الازرق ومدينة سكنيه مقابل بوابة الجامعه الهاشميه الغربيه فالجامعه الهاشميه بعد سنوات ستكون داخل مدينه كبرى جديده الزرقاء تمتد شرقا وقريبه من المدينه الجديده -“عمره” وهي الجامعه الاردنيه الوحيده التي فيها نسبة عضو هيئة التدريس إلى الإداري واحد لواحد والأهم بأنها غير مديونه وتعتمد على ذاتها وكان للجامعه الهاشميه دور في إنشاء وتطوير بنك البذور الوطني الذي افتتحه جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم في شهر آذار عام ٢٠٢٥””مؤكدا الاستاذ الدكتور خالد الحياري رئيس الجامعه الهاشميه بأن مشروع بنك البذور يعكس دور الجامعه الهاشميه الوطني والمجتمعي كمؤسسه اكاديميه وبحثيه تسهم في حماية الموارد الطبيعيه وتعزيز الاستدامه الزراعيه بالنظر إلى أهمية المشروع في دعم الأمن الغذائى والحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي في الاردن “

و يلتحق في الجامعه الهاشميه أكثر من ألف طالب وطالبه في دبلوم اعداد المعلمين

والجامعه الهاشميه التي حصلت على جائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي لعام ٢٠٢٤ مستمره بدعم البحث العلمي

والتقدم الملحوظ في عدد ونوعية الأبحاث المنشورة والزيادة المطرده في المشاركه بالمؤتمرات العالميه والحضور المتميز في المجلات العلميه المرموقه والارتفاع في نسب الاقتباسات والاستسهادات لباحثي الجامعه الهاشميه وتوطيد التعاون البحثي مع مؤسسات محليه ودوليه “فالجامعه الهاشميه انغمست في تصنيفات بتقدم طبيعي عالمي فيها بجهود أسرتها بين جامعات عالميه عددها يصل إلى ٣٧الف جامعه والجامعه الهاشميه حصلت في بعض التصنيفات على رقم ١٠٠٠ وفي أخرى٧٠٠ “”

وتتميز الجامعه الهاشميه بحصول كلياتها على الاعتماد الدولي كالتمريض والصيدلة والعلوم والطب وكلية الاقتصاد والعلوم الطبيه التطبيقيه وكلية العلوم التربويه والحصول على اعتمادات دوليه مرموقه

واليوم تجولت في الجامعه الهاشميه التي أحبها وتابعتها منذ تأسيسها وعلى علاقة مع كل رؤسائها السابقين واعرفها منذ أن كانت في مباني محدوده وعندما كان رؤسائها ياخذوني في جولة ميدانية فيها واليوم مدينه ويمكن وصفها بأنها “جامعة خضراء” لاعتمادها على الطاقه الشمسيه وتميزها في مشاريع الطاقه والمياه وفي تطوير القاعات الصفيه ومجمعات القاعات مثل مجمع الحارث الرابع

وهدف الجامعه الهاشميه الأساسي هو زيادة نسب التشغيل للخريجين في جميع الكليات والتخصصات فوقعت اتفاقيات مع جامعات عالميه مثل كينت وتكساس الامريكيه لتبادل الطلبه وأعضاء هيئة التدريس ومع شركات عالميه رائده كهواوي ومايكروسوفت وسيسكو لتدريب الطلبه وانشاء مختبر رقمي بالشراكه مع اورانج والاتحاد الأوروبي ودعم برامج الابتكار والريادة لدى الطلبه وعلاقة متميزة مع المجتمع

وكما قلت اليوم للاستاذ الدكتور خالد الحياري رئيس الجامعه الهاشميه نأمل أن يكون قريبا صوت الجامعه الهاشميه من إذاعة الجامعه الهاشميه

ومما بعث في نفسي الافتخار بأنني علمت بأن رئيس الجامعه الهاشميه الأسبق الاستاذ الدكتور كمال بني هاني الذي كان رئيسا لها لمدة ثماني سنوات عاد أستاذا فيها والأهم أنه رئيس قسم الجراحه في كلية الطب في الجامعه الهاشميه

للحديث بقيه