الحرب ليست حربنا و الاطراف لا تعنينا و مصلحة الاردن فوق كل اعتبار

نضال ملوالعين
أصبحنا نبرر مواقفنا او الية تعامل الاردن مع اية ظرف جيوسياسي بالمنطقة. . .و أصبحنا نهاجم من مع من … و في مثل هذه المتغيرات علينا الثبات على تماسكنا و ان لا نهاجم طرف له رأي و طرف له رأي اخر . . . و ان نلتفت لأنفسنا و نحاول حل المشاكل و النتائج و التوقعات للحفاظ على امن الاردن و اهله .
الاجدى ان لا نبرر او نحارب او نتحدث عن حرب ليست حربنا و لسنا من قررها.
و إن موقف الدول العربية في ضبط النفس و العقلانية بعدم الانجرار الى ” فخ ” الحرب الإقليمية و التي ستكون نسخة من الحرب العراقية الايرانية طويلة الأمد و الحرب بالوكالة .
و في الاردن اتمنى من المسؤولين يخففو وسطات و اية استفزازات للشارع بالتعين او قرارات مزعجة فالوضع لا يتحمل مواضيع جديدة يكون رد الفعل عليها و نكاية بالمسؤول ان يتوجه الناس الى ما يستفز الحكومة من تشجيع أطراف النزاع كما حدث سابقا في الحرب السابقة و كانت نتائجها في الانتخابات السابقة .
اعتقد على النواب و الاعيان و الأحزاب و المؤسسات المدنية ان تبدء التركيز بايجاد الحلول لارتدادات الظروف الحالية و تقديم ورقة عمل و اقتراحات قابلة للتنفيذ .
 

24 ساعة
16:30

فتح وتسوية شوارع في منطقة العامرية

16:17

الملك يتلقى 47 اتصالا هاتفيا من زعماء ورؤساء دول منذ التصعيد بالشرق الأوسط

16:10

وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريان

15:44

د. محمد عبدالله القواسمة – بعيدًا عن الضوضاء… (قصة قصيرة)

15:27

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً بحرينياً

15:23

شظية من صاروخ إيراني تُصيب مبنى سكنياً للقنصل الأميركي في إسرائيل

15:15

مصدر حكومي: صرف رواتب القطاع العام قبل عيد الفطر

15:10

لتعزيز تجربة زبائنها عبر أحدث التقنيات .. زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في إربد

15:08

Driving Economic Impact Across Jordan Launch of Programme to Expand Private Sector Access for Entrepreneurs

15:07

كلية العلوم الإدارية بجامعة البترا تنال أعلى تصنيفات هيئة الاعتماد الدولية “آسيك”

15:05

محافظة والحاج توفيق يبحثان إطلاق برنامج المنح الإيطالية لتدريب الشباب الأردني

14:43

العيسوي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة الرتيمة

وفيات
وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريانوفيات الأحد 15 – 3 – 2026وفيات الجمعة 13-3-2026وفيات الخميس 12-3-2026وفيات الاربعاء 11-3-2026