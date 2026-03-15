الحرب ليست حربنا و الاطراف لا تعنينا و مصلحة الاردن فوق كل اعتبار

نضال ملوالعين

أصبحنا نبرر مواقفنا او الية تعامل الاردن مع اية ظرف جيوسياسي بالمنطقة. . .و أصبحنا نهاجم من مع من … و في مثل هذه المتغيرات علينا الثبات على تماسكنا و ان لا نهاجم طرف له رأي و طرف له رأي اخر . . . و ان نلتفت لأنفسنا و نحاول حل المشاكل و النتائج و التوقعات للحفاظ على امن الاردن و اهله .

الاجدى ان لا نبرر او نحارب او نتحدث عن حرب ليست حربنا و لسنا من قررها.

و إن موقف الدول العربية في ضبط النفس و العقلانية بعدم الانجرار الى ” فخ ” الحرب الإقليمية و التي ستكون نسخة من الحرب العراقية الايرانية طويلة الأمد و الحرب بالوكالة .

و في الاردن اتمنى من المسؤولين يخففو وسطات و اية استفزازات للشارع بالتعين او قرارات مزعجة فالوضع لا يتحمل مواضيع جديدة يكون رد الفعل عليها و نكاية بالمسؤول ان يتوجه الناس الى ما يستفز الحكومة من تشجيع أطراف النزاع كما حدث سابقا في الحرب السابقة و كانت نتائجها في الانتخابات السابقة .

اعتقد على النواب و الاعيان و الأحزاب و المؤسسات المدنية ان تبدء التركيز بايجاد الحلول لارتدادات الظروف الحالية و تقديم ورقة عمل و اقتراحات قابلة للتنفيذ .