شظية من صاروخ إيراني تُصيب مبنى سكنياً للقنصل الأميركي في إسرائيل

3 ساعات ago
شظية من صاروخ إيراني تُصيب مبنى سكنياً للقنصل الأميركي في إسرائيل

وطنا اليوم:ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أجزاءً من صاروخ إيراني سقطت على المبنى السكني التابع للقنصلية الأميركية في إسرائيل، مما ألحق أضرارا بالمبنى.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة واحدة على الأقل، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة حجم الأضرار وتحديد ما إذا كانت هناك إصابات إضافية.
وفي وقت لاحق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط صاروخ إيراني آخر في منطقة تل أبيب الكبرى.
وقالت القناة إن الصاروخ الذي أُطلق من إيران كان يحمل رأسًا عنقوديًا، وهو نوع من الأسلحة الذي يمكن أن يتسبب بأضرار واسعة النطاق نتيجة الانفجارات المتعددة التي يسببها.
وأعلن الجيش الإيراني تنفيذ سلسلة من الهجمات الانتقامية ضدّ الكيان الصهيوني باستخدام الطائرات المسيّرة، حيث استهدفت الهجمات وحدة شرطة لاهف 433 ومركز الاتصالات الفضائية جيلات ديفنس في إسرائيل.
وأوضح الجيش الإيراني في بيان له أن هذه الهجمات تأتي رداً على استهداف مواطنيه ومقارّ الشرطة من قبل القوات الإسرائيلية.
وأضاف الجيش الإيراني أنه منذ فجر الأحد، نفذت طائراته المسيّرة هجمات على المراكز الأمنية ومقارّ شرطة الكيان الصهيوني، في تصعيد جديد للتوترات بين الطرفين.


