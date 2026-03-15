بنك الاتحاد أول مجموعة مصرفية تطلق خدمة “Visa+” في الأردن بدءاً ببطاقات INVESTBANKبالتعاون مع Visa

وطنا اليوم:أعلنت مجموعة بنك الاتحاد عن إطلاق خدمات تحويل الأموال الرقمية المتطورة “Visa+” بالتعاون مع شركة Visa ، الشركة الرائدة عالميا فى مجال تكنولوجيا المدفوعات، لتصبح بذلك أول مجموعة مصرفية في الأردن تتيح هذه الخدمة لعملائها، حيث يبدأ إطلاقها في المرحلة الأولى عبر بطاقات الاستثماري (INVESTBANK)، على أن يتم تعميمها لاحقاً على باقي شركات المجموعة.

ويمثل هذا الإطلاق خطوة متقدمة في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في السوق الأردني، إذ تتيح خدمة Visa+ للمستخدمين إجراء واستلام المدفوعات المحلية والدولية بشكل فوري وآمن باستخدام أرقام الهواتف المحمولة فقط، دون الحاجة إلى إدخال تفاصيل الحسابات المصرفية التقليدية، ما يسهم في تبسيط التحويلات المالية وتسريعها وتعزيز انتشار حلول الدفع الرقمية.

كما تتيح الخدمة لعملاء الاستثماري حالياً إرسال واستقبال الأموال على مدار الساعة عبر مجموعة من المزايا المتقدمة، تشمل خدمة إضافة الأموال (Visa Pull Funds) ، والتحويل المباشر بين الأفراد باستخدام معرف “Visa+”، بما يوفر تجربة دفع أكثر مرونة وسرعة وأماناً.

وفي تعليقه على هذا الإطلاق، قال الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد منتصر دوّاس: “نفخر في مجموعة بنك الاتحاد بأن نكون السبّاقين في تقديم خدمة Visa+ في الأردن، حيث نبدأ اليوم عبر بطاقات الاستثماري لتوفير تجربة تحويل فورية وآمنة لعملائنا. ويعكس هذا الإطلاق التزامنا الاستراتيجي بتبسيط الخدمات المصرفية وتعزيز الابتكار الرقمي، بما يمكّن الأفراد من إدارة أموالهم بكفاءة أعلى عبر قنوات مالية ذكية وموثوقة.”

وأضاف دوّاس أن هذه الخدمة ستسهم في دعم شريحة واسعة من العملاء الذين يعتمدون على التحويلات المالية محلياً ودولياً، من خلال تقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بالتحويلات التقليدية وتوفير بديل رقمي متكامل يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.

من جانبه، قال ماريو مكاري، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا فى دول المشرق: “تفخر Visa بالشراكة مع INVESTBANK لتقديم إمكانات Visa+ لعملائه. هذا الإطلاق يوفر قيمة حقيقية للمستهلكين من خلال منحهم وسيلة أسرع وأكثر أمانًا وبديهية لتحويل أموالهم، سواء داخل الأردن أو عبر الحدود. ومع ميزات مثل إرسال الأموال، إضافة الأموال، والتحويلات المعتمدة على رقم الهاتف عبر Visa+، أصبح بإمكان عملاء INVESTBANK الاستمتاع بمدفوعات فورية وسلسة تلبي احتياجاتهم اليومية. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا المشترك بتوسيع الوصول إلى حلول المدفوعات الرقمية المبتكرة ودعم الطلب المتزايد في الأردن على التحويلات الفورية والموثوقة.”

ويمكن لعملاء الاستثماري الاستفادة من الخدمة مباشرة عبر تطبيق iBank للهواتف الذكية من خلال خيار (Visa / Money Movement)، ضمن خطوات بسيطة وسريعة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية مجموعة بنك الاتحاد لتعزيز بنيتها الرقمية وتطوير خدمات الدفع الحديثة، بما يدعم دورها في قيادة الابتكار المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية في الأردن والمنطقة.